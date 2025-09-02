CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'den bomba açıklama

CHP'de son dakika gelişmeler yaşanıyor. Mahkeme, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildi. Gürsel Tekin görevi kabul edecek mi? İşte bomba açıklaması.

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Gürsel Tekin kararın kendisi içinde sürpriz olduğunu açıkladı. Karar sonrası Barış Yarkadaş'a konuşan Gürsel Tekin herkesin aklındaki "görevi kabul edecek mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte söyledikleri:

Göreve hazırım

-Ben CHP'yi sahipsiz bırakacak bir anlayışta değilim. Partimin adliye koridorlarından bir an önce çıkartılarak eski demokratik işleyişine kavuşturulması için her görevi yapmaya hazırım.

Elimi taşın altına koyacağım

-Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım.

-Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz.

-Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek.”

GERİSİ TEFERRUATTIR

Gürsel Tekin sosyal medya hesabı X'ten de şu açıklamayı yaptı:

-Savaş meydanlarındaki kurulmuş CHP'nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir.