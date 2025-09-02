Forbes en zenginler listesi belli oldu! Türkiye'den 4 isim dikkat çekti biri bilindik 3'ü sürpriz

EN ÇOK GOOGLE KURUCULARI KAZANDI

Ağustos ayını en kârlı kapatan milyarderler; Alphabet’in kurucuları Larry Page ve Sergey Brin oldu. Page’in serveti 20,3 milyar dolar, Brin’in ise 15,1 milyar dolar arttı. Google hisselerindeki yaklaşık yüzde 9’luk yükseliş, ikilinin Forbes sıralamasında üst basamaklara çıkmasına olanak tanıdı.

ELLISON'IN KAYBI ÇOK BÜYÜK OLDU

Temmuz ayında 37 milyar dolar servet kazanan Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, ağustos ayında ise 29 milyar dolara yakın yaşadığı maddi kayıpla en zenginler listesinin en büyük kaybedeni oldu. Oracle hisseleri, tüm ay boyunca yüzde 10 değer kaybetti.

Fransız iş insanı Bernard Arnault, LVMH hisselerinin gösterdiği güçlü performans sayesinde 11,2 milyar dolarlık yükselişle 10. sıradan 7. sıraya çıktı. Nvidia CEO’su Jensen Huang ise, Çin kaynaklı yaşanan kaygılardan dolayı şirket hisselerinin düşmesi sonucu 3,5 milyar dolar kaybederek 9. sıraya geriledi.