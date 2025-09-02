Forbes en zenginler listesi belli oldu! Türkiye'den 4 isim dikkat çekti biri bilindik 3'ü sürpriz
FORBES 2025 yılı en zenginler listesini yayınladı. Dünyanın en zengin 10 isminden bazıları servetine servet katarken, bazıları çöküşe geçti. Listede Türkiye’den ise 4 isim servetlerindeki artışla öne çıktı. Bu isimlerden biri sürekli listede yer alması sebebiyle şaşırtmazken diğer 3 isim sürpriz oldu. İşte o milyarderler ve listede yer alan Türkler...
Son zamanlarda ABD borsasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bu hareketlilik, dünyanın en zengin 10 kişisine farklı şekilde yansıdı. Forbes verilerine göre, ağustos ayı içinde yaşanan borsa hareketleri sayesinde milyarderlerin toplam net serveti sadece yüzde 1 artışla 21 milyar dolar yükseldi. Teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar nedeniyle ilk 10’daki 4 isim servet kaybederken, 6’sı kazanç elde etti. Listede Türkiye’den ise 4 isim servetlerindeki artışla öne çıktı.
EN ÇOK GOOGLE KURUCULARI KAZANDI
Ağustos ayını en kârlı kapatan milyarderler; Alphabet’in kurucuları Larry Page ve Sergey Brin oldu. Page’in serveti 20,3 milyar dolar, Brin’in ise 15,1 milyar dolar arttı. Google hisselerindeki yaklaşık yüzde 9’luk yükseliş, ikilinin Forbes sıralamasında üst basamaklara çıkmasına olanak tanıdı.
ELLISON'IN KAYBI ÇOK BÜYÜK OLDU
Temmuz ayında 37 milyar dolar servet kazanan Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, ağustos ayında ise 29 milyar dolara yakın yaşadığı maddi kayıpla en zenginler listesinin en büyük kaybedeni oldu. Oracle hisseleri, tüm ay boyunca yüzde 10 değer kaybetti.
Fransız iş insanı Bernard Arnault, LVMH hisselerinin gösterdiği güçlü performans sayesinde 11,2 milyar dolarlık yükselişle 10. sıradan 7. sıraya çıktı. Nvidia CEO’su Jensen Huang ise, Çin kaynaklı yaşanan kaygılardan dolayı şirket hisselerinin düşmesi sonucu 3,5 milyar dolar kaybederek 9. sıraya geriledi.
ELON MUSK ZİRVEDE YERİNİ KORUYOR
Son zamanların fenomeni Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, üst üste 16. ay dünyanın en zengin kişisi unvanını korudu. Musk’ın serveti ağustos ayında 14,4 milyar dolar artış göstererek 415,6 milyar dolara ulaştı. İkinci sıradaki Larry Ellison ile farkı 144,7 milyar dolara çıktı.
Forbes’a göre 1 Eylül 2025 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi:
10- WARREN BUFFET
Serveti, 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)