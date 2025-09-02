Gürsel Tekin aslen nereli eşi Mehtap Özkan kimdir? İkinci karısı 26 yaş küçük

Gürsel Tekin istifa ettiği partisine kayyum olarak atanınca gündeme oturdu. Peki kimdir Gürsel Tekin, partisinden neden kovuldu aslen nereli? Gürsel Tekin aslen Ardahanlıdır. İki kez evlenen Gürsel Tekin'in son eşinin ismi Mehtap Özkan... Gürsel Tekin'den 26 yaş küçük olan eşi Mehtap Özkan haber spikeri. Gürsel Tekin'in 3 çocuğu bulunuyor.

2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Gürsel Tekin, bir dönem CHP'nin en aktif isimlerinden biriydi. 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüten Gürsel Tekin, 13 Şubat 2024'te Sosyal Medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. 17 Haziran 1964 yılında Ardahan Göle'de doğan Gürsel Tekin 61 yaşında. Kürt asıllı olan Gürsel Tekin Nazim ve Heyrat çiftinin çocuğu olarak doğdu.

Gürsel Tekin'in eşi kimdir?

Gürsel Tekin 2 kez evlilik yaptı. İlk eşi Nihan Tekin'den 2021 yılında boşandı. İkinci eşi Mehtap Özkan ile bir yıl sonra 2022 yılında evlendi. Gürsel Tekin'in bu evliliği gündem olmuştu. Zira haber spikeri olan yeni eşi Mehtap Özkan kendisinden 26 yaş küçüktü. Çift Çırağan sarayında evlenmişti.

Gürsel Tekin'in Ulaş Nazım Tekin, Barış Tekin, Gürsel Tekin isminde 3 çocuğu bulunuyor.

Garsonluktan CHP'nin zirvesine

Gürsel Tekin Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazandı fakat ekonomik sebeplerden dolayı yüksek öğrenimini sürdüremedi. Ailesi ile birlikte Ardahan'dan İstanbul'a taşınan Gürsel Tekin, Kadıköy'de garson olarak çalıştı.



1989 Türkiye yerel seçimlerinde SHP Kadıköy Belediye Meclis üyesi seçilen Gürsel Tekin'in siyasi kariyeri CHP ile birlikte değişti. 2002-2005 yılları arasında CHP İstanbul il başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 14 Ağustos 2007 tarihinde Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Şinasi Öktem'in yerine getirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili yaptı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesinin ardından ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Gürsel Tekin, 4 Ağustos 2010 tarihinde yapılan CHP Parti Meclis toplantısında 48 üyenin oyuyla MYK üyeliğine seçildi. Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 2023 Türkiye genel seçimleri'nde milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı. Özgür Özel döneminde ise CHP'den istifa etti.

