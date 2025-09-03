Gözlerden kaçan kritik görüşmede olay iddia! Bahçeli ve Hikmet Çetin ne konuştular?

Eski TBMM Başkanı ve CHP'nin eski genel başkanlarından olan HiHikmet Çetin, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Çetin'in Bahçeli ile görüşmesi hakkında eski Bakan Mehmet Sevigen'den çok konuşulacak bir iddia geldi.

CHP'nin 15 Eylül'de görülecek kurultay davası öncesinde İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilmesi gündemi sarsarken Özgür Çelik yönetimi de görevden alındı.

Mahkeme tarafından Gürsel Tekin başkanlığında Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap gibi isimler İstanbul İl Başkanlığı için kayyum olarak görevlendirildi.

Dikkatlerden kaçan bir görüşme

Gelişme sonrası açıklamalar, tepkiler arasında Tekin'in CHP'den ihraç edildiği parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açıklandı. Konuyla ilgili dikkatlerden kaçan bir görüşme ise şaşırttı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı ve CHP'nin eski genel başkanlarından olan Hikmet Çetin tarafından ziyaret edildi. Ziyaretle ilgili TGRT Haber ekranlarında izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında önemli bir iddia ortaya atıldı.

"Kemal Bey olmasın ben olayım"

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Çetin'in Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönmesi ihtimaline karşı Çetin'in "Beni atayın." talebinde bulunduğunu öne sürdü. Sevigen, iddiasını dile getirirken "Kemal Bey olmasın ben olayım demiştir muhtemelen." sözlerini sarf etti.