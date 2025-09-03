BIST 10.878
Zam geldi, tarih netleşti' Depoları hemen doldurun işte yeni fiyatlar

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşanarak bir akaryakıt ürününe zam haberi geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam gelecek? 3 Eylül 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak bir akaryakıt ürününe zam geleceği haberi geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi üründe olacak? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 3 Eylül 2025 Çarşamba ne kadar? İşte tüm detaylar

MOTORİNE ZAM GELİYOR
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; 4 Eylül perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,10 TL fiyat artışı bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği öngörülmediği öğrenildi.

3 EYLÜL İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL
Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL
Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL
Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

