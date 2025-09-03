Hadi Özışık'tan CHP İstanbul değerlendirmesi: Kılıçdaroğlu kaldığı yerden devam eder!

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin atandı. Kararı tanımadıklarını belirten CHP lideri Özgür Özel, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini duyurdu. Ekol TV'de süreci değerlendiren Gazeteci Hadi Özışık, kararın 15 Eylül'de görülecek olan kurultay davasını etkileyeceğini ifade etti. Özışık, "Kılıçdaroğlu kaldığı yerden devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etti. İl başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken Gürsel Tekin ve beraberindeki 5 isim yönetime getirildi. Karar sonrası CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantıdan, Gürsel Tekin'in ihraç edilmesine yönelik karar alındı.

"KURULTAY DAVASINI ETKİLEYECEK"

Yaşananları Ekol TV'de değerlendiren gazeteci Hadi Özışık, 15 Eylül'deki kurultay davasında mutlak butlan kararının çıkabileceğini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'den ihraç etmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden Özışık, "Gürsel Tekin'in AK Parti'nin veya hükümetin değirmenine su taşıdığını söylemek haksızlık olur" dedi.

"KILIÇDAROĞLU KALDIĞI YERDEN DEVAM EDER!"



Hadi Özışık'ın açıklaması şu şekilde:

"Gürsel Tekin'in AK Parti'nin veya hükümetin değirmenine su taşıdığını söylemek haksızlık olur. Bugün verilen karar, 15 Eylül'deki kararı da yüzde yüz etkileyecek bir karardır. Bunun geri dönüşü yok. Özgür Özel'in de genel başkanlığı düşer. CHP'de hiçbir güç Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmeye cesaret edemez."