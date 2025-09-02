Barış Yarkadaş’tan CHP yönetimine sert eleştiri: Partiyi yönetemiyorsun

CHP’nin iptal edilen İstanbul İl Kongresi sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendiren gazeteci Barış Yarkadaş, Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Yarkadaş, “Partiyi bir arada tutamıyorsun, yönetemiyorsun” diyerek Özel’in yeterli desteği sağlayamadığını savundu.

'Sadece 570 kişi geldi'

Partililerin ilgisizliğine de dikkat çeken Yarkadaş, “39 ilçeye SMS attınız, İstanbul İl Başkanlığı’nın önüne sadece 570 kişi geldi bu akşam” ifadelerini kullandı.



CHP'ye destek verenlerin büyük çoğunluğunun söz konusu şaibe iddialarının doğruluğuna inandığını iddia eden Yarkadaş bu yüzden yeterli desteğin olmadığını ifade etti.