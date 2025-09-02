BIST 10.878
DOLAR 41,15
EURO 47,93
ALTIN 4.669,88
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Gürsel Tekin ihraç kararını kabul etmedi: "Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasına gideceğim"

Gürsel Tekin ihraç kararını kabul etmedi: "Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasına gideceğim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurdu.. Gürsel Tekin ise "Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasına gideceğim" yanıtını verdi.

Abone ol

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve görevi kabul edeceğini duyuran Gürsel Tekin, partiden ihraç edildi..

Haberi CHP Genel Başkanı Özgür Özel duyurdu. 

"DİSİPLİN KURULU'NA VERDİK"

Özel "Tedbirli şekilde Yüksel Disiplin Kurulu'na verdik. Bu bir başka isim olsa da olurdu, diğer dördü de görevi kabul ederse edilecek." dedi.

GÜRSEL TEKİN: BENİ İHRAÇ EDEMEZSİNİZ

İhraç kararına Gürsel Tekin'den ise sert tepki geldi. tv100'e konuşan Tekin, kararı kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

'Kararı kabul etmiyorum, savunmamı bile almadınız. Beni ihraç edemezsiniz. Bir iki gün içinde il binasına gideceğim.'

NE OLMUŞTU

8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul kongresine dair davada, mahkeme dikkat çeken bir karara imza atmış ve Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. 

Ayrıca mahkeme, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurmuştu. 

KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANMIŞTI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildiği öğrenilmişti. 

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama gelmiş ve Tekin, yaptığı açıklamada görevi kabul edeceğini söylemişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ne kadar Suriyeli ülkesine döndü? Bu sayıları BM açıkladı işte rakam
Ne kadar Suriyeli ülkesine döndü? Bu sayıları BM açıkladı işte rakam
Fenerbahçe'de teknik direktör sürprizi!
Fenerbahçe'de teknik direktör sürprizi!
Bakan Bak, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu
Bakan Bak, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu
CHP lideri Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç ettik
CHP lideri Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç ettik
İstanbul'da ağustos ayında aranan 2 bin 578 hükümlü yakalandı
İstanbul'da ağustos ayında aranan 2 bin 578 hükümlü yakalandı
Fransa'da Esed ve Suriye hakkında son dakika kararı!
Fransa'da Esed ve Suriye hakkında son dakika kararı!
Sağlık Bakanlığından ‘cinsiyet değiştirme’ açıklaması
Sağlık Bakanlığından ‘cinsiyet değiştirme’ açıklaması
Ömer Çelik: Gazze’deki saldırılar soykırım boyutuna ulaştı
Ömer Çelik: Gazze’deki saldırılar soykırım boyutuna ulaştı
Şamil Tayyar: CHP'de Özgür Özel dönemi bitti! “CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecek”
Şamil Tayyar: CHP'de Özgür Özel dönemi bitti! “CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecek”
Katar: İsrail tarafında barış sürecine girmek isteyen hiçbir irade ortada yok
Katar: İsrail tarafında barış sürecine girmek isteyen hiçbir irade ortada yok
Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla Filistin için görüştü
Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla Filistin için görüştü
Mansur Yavaş'tan 'CHP İstanbul İl kongresi kararı' mesajı
Mansur Yavaş'tan 'CHP İstanbul İl kongresi kararı' mesajı