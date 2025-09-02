Gürsel Tekin ihraç kararını kabul etmedi: "Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasına gideceğim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurdu.. Gürsel Tekin ise "Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasına gideceğim" yanıtını verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve görevi kabul edeceğini duyuran Gürsel Tekin, partiden ihraç edildi..

Haberi CHP Genel Başkanı Özgür Özel duyurdu.

"DİSİPLİN KURULU'NA VERDİK"

Özel "Tedbirli şekilde Yüksel Disiplin Kurulu'na verdik. Bu bir başka isim olsa da olurdu, diğer dördü de görevi kabul ederse edilecek." dedi.

GÜRSEL TEKİN: BENİ İHRAÇ EDEMEZSİNİZ

İhraç kararına Gürsel Tekin'den ise sert tepki geldi. tv100'e konuşan Tekin, kararı kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

'Kararı kabul etmiyorum, savunmamı bile almadınız. Beni ihraç edemezsiniz. Bir iki gün içinde il binasına gideceğim.'



NE OLMUŞTU

8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul kongresine dair davada, mahkeme dikkat çeken bir karara imza atmış ve Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı.

Ayrıca mahkeme, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurmuştu.

KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANMIŞTI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildiği öğrenilmişti.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama gelmiş ve Tekin, yaptığı açıklamada görevi kabul edeceğini söylemişti.