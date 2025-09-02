BIST 10.878
Fransa'da Esed ve Suriye hakkında son dakika kararı!

Fransa'da soruşturma hakimleri, Suriye'nin Humus ilinde 2012'de düzenlenen saldırı nedeniyle devrik Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in de bulunduğu 7 eski üst düzey yetkili hakkında tutuklama emri çıkardı.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonundan (FIDH) yapılan açıklamada, "Paris Adli Mahkemesi İnsanlığa Karşı Suçlar Birimi'nin soruşturma hakimleri, devrik Başkan Beşşar Esed dahil 7 Suriyeli eski üst düzey yetkili hakkında tutuklama emirleri çıkardı." bilgisine yer verildi.

2012'DE ÖLDÜRÜLDÜLER

Açıklamada, bu 7 kişinin Fransız ve yabancı gazeteciler Remi Ochlik, Edith Bouvier, Marie Colvin ve Paul Conroy ile tercüman Wael al-Omar'a karşı savaş ve insanlığa karşı suçlara ortaklık etmekle suçlandığı belirtilerek, bazı isimlerin Humus'ta 22 Şubat 2012'de basın merkezine düzenlenen saldırıda yaralandığı, bazılarının ise öldürüldüğü bildirildi.

GAZETECİLERE KARŞI İNSANLIK SUÇU

FIDH'nin avukatı Clemence Bectarte, "Bu 7 tutuklama emrinin çıkması, Beşşar Esed'in Şubat 2012'de Baba Amr'da bulunan gayriresmi basın merkezindeki Remi Ochlik ve diğer gazetecilere karşı işlediği savaş ve insanlığa karşı suçlar için Fransa'da yargı yolunu açan belirleyici bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

YABANCI GAZETECİLER HEDEF ALINMIŞTI

Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM) Başkanı Mazin Derviş de soruşturmanın "devrik Baas rejiminin ülkede işlediği suçların haberleştirilmesini sınırlamak isteğiyle 2012'deki saldırıyla yabancı gazetecileri hedef aldığını" ortaya koyduğunu belirtti.

İngiliz Sunday Times gazetesi için çalışan Amerikalı Colvin ile Fransız foto muhabiri Ochlik, Humus'un Baba Amr Mahallesi'nde 22 Şubat 2012'de vurularak hayatını kaybetmişti.

