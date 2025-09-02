Mansur Yavaş'tan 'CHP İstanbul İl kongresi kararı' mesajı

Mansur Yavaş, "Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır." dedi.

8 Ekim 2023’teki kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul il başkanı Cemal Canpolat, il başkanlığı için yarışmıştı. 342 delegenin oyunu alan Çelik, 310 oy alan Cemal Canpolat’ı geride bırakmıştı.

İstanbul başsavcılığı, kongreyle ilgili 4 Mart’ta ‘hile’ ve ‘seçim kanununa muhalefet‘ iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.

İddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Çelik dahil 10 kişi hakkında üç yıla kadar hapsi istenmişti.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi bugün CHP İstanbul kongresini iptal etti.

Mahkeme Çelik ve yönetimini görevden alırken geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap’tan oluşan heyeti kayyım atadı.

196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılırken yeni kongre süreci de durduruldu.

Yavaş, karara dair X hesabından şunları yazdı:

“Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir. Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır.

Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir.”