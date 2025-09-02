Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla Filistin için görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile görüştü.Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum hakkında telefonda konuştu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum ele alındı.