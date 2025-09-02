BIST 10.878
DOLAR 41,15
EURO 47,97
ALTIN 4.667,99
HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla Filistin için görüştü

Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla Filistin için görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile görüştü.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum hakkında telefonda konuştu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan 'CHP İstanbul İl kongresi kararı' mesajı
Mansur Yavaş'tan 'CHP İstanbul İl kongresi kararı' mesajı
Beşiktaş, Cerny'yi resmen açıkladı
Beşiktaş, Cerny'yi resmen açıkladı
Zafer Şahin: Özgür Özel’in istifa edeceği iddia ediliyor
Zafer Şahin: Özgür Özel’in istifa edeceği iddia ediliyor
Görevden alınan Özgür Çelik'e şok üstüne şok! Hapsi istenen Çelik'ten ilk açıklama
Görevden alınan Özgür Çelik'e şok üstüne şok! Hapsi istenen Çelik'ten ilk açıklama
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Yılmaz Tunç: İptal kararında itiraz yolu açık
Yılmaz Tunç: İptal kararında itiraz yolu açık
Uğur Dündar: CHP'nin içindeki Truva atları harekete geçti
Uğur Dündar: CHP'nin içindeki Truva atları harekete geçti
Bahçeli’den 'Terörsüz Türkiye' çıkışı: Dinamitlemeye kalkışanlar pişman edilecektir
Bahçeli’den 'Terörsüz Türkiye' çıkışı: Dinamitlemeye kalkışanlar pişman edilecektir
Tanju Özcan, Ali Koç'tan özür diledi: ''Haddimi aşmışım, bütün Fenerbahçe camiası üzerimden geçti!''
Tanju Özcan, Ali Koç'tan özür diledi: ''Haddimi aşmışım, bütün Fenerbahçe camiası üzerimden geçti!''
Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Ederson: Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız
Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Ederson: Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız
6 büyüklüğündeki deprem sonrası bir deprem daha! Can kaybı var mı?
6 büyüklüğündeki deprem sonrası bir deprem daha! Can kaybı var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığı sorularına yanıt! "Mücadelemiz sonuç veriyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığı sorularına yanıt! "Mücadelemiz sonuç veriyor"