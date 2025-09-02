BIST 10.896
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığı sorularına yanıt! "Mücadelemiz sonuç veriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide olumlu bir tablo oluştuğunu belirten Erdoğan, kişi başı milli gelirde bu yıl Dünya Bankası tanımına göre 'üst gelirli ülkeler' grubuna girmenin oldukça muhtemel olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamalarda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, ekonomide son dönemde olumlu bir tablo oluştuğunu belirterek, kişi başı milli gelirde bu yıl Dünya Bankası tanımına göre "üst gelirli ülkeler" grubuna girmenin oldukça muhtemel olduğunu söyledi.

"EKONOMİDE GÜÇLÜ BİR DÖNÜŞ YAKALADIK"

Ekonomide son aylarda tekrar olumlu bir döngüye girildiğini vurgulayan Erdoğan, "Mart-Haziran döneminde hem içeride hem dışarıda yaşanan gelişmeler etkili oldu ama bunlar geride kaldı. İkinci çeyrekte büyüme rakamları yüzde 4,8'e ulaştı. Tarım sektörü hariç bütün alanlarda güçlü bir büyüme var. İşsizlik tek haneye indi, rezervlerimiz rekor seviyeye ulaştı, enflasyonda düşüş sürüyor" dedi.

"KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRLE SINIF ATLAMIŞ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişi başı milli gelirde kritik bir eşiğe yaklaşıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kişi başı milli gelirde muhtemelen bu sene Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girmemiz oldukça muhtemel. Ülkemiz kişi başı milli gelirle sınıf atlamış olacak. Reel sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İhracatın ve yatırımların artması için yoğun çaba harcıyoruz. Enflasyonda yılı hedeflerimize uygun bir şekilde tamamlayacağımızı düşünüyoruz."

"HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE SONUÇ VERİYOR"

Hayat pahalılığıyla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Bir taraftan büyüyoruz, diğer taraftan işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal kaygılar geride kaldı. Hem hazine borçlanma faizleri iniyor hem risk primimiz düşüyor hem de rezervlerimiz rekor düzeyde. Cuma günü itibarıyla rezervlerimiz 178 milyar doların üzerinde" dedi.

