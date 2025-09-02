Hiranur otomobilde öldürüldü! Kan donduran detaylar, hastaneden önce oraya götürmüşler

Mersin'de otomobilde tabancayla vurularak öldürülen Hiranur Nilgün Aygar'ın ailesi, 16 yaşındaki evlatlarını kaybetmenin acısını yaşıyor. Olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Soruşturma sürerken, 3 şüpheli gözaltında.

Toroslar ilçesinde 31 Ağustos'ta park halindeki otomobilde öldürülen Aygar'ın, Akbelen Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, anne Gülten Tan ve baba Murat Aygar'a başsağlığı diledi.

"Çiçeğimi benden kopardılar"

Anne Gülten Tan, gazetecilere, olay günü yaylada olduğunu söyledi.

En son konuştuğunda kızının asker eğlencesine gittiğini dile getiren Tan, daha sonra polislerden yaşananları öğrendiğini anlattı.

Tan, kızının ölüm haberini alınca yüreğinin yandığını ifade ederek, "Çiçeğimi benden kopardılar. Ben bittim. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çocuklar, çiçekler solmasın. Çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın. O benim yoldaşım, sırdaşım, arkadaşım, her şeyimdi." dedi.

Aile yakınları da olaya karışan zanlıların cezalandırılmasını istediklerini vurguladı.

Hastaneden önce otluk alana götürmüşler

Aygar'ın öldürülmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z'nin (28) emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan araştırmada, zanlıların, 31 Ağustos'ta Akbelen Bulvarı'ndaki park halindeki otomobilde öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri belirlendi.

Derenin üst tarafındaki alanda yapılan incelemede kan izleri tespit edildi.

Şüphelilerden Hüseyin Arda Ş'nin, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürdüğü öğrenildi.