CHP İstanbul kongresi iptal edildi Borsa İstanbul çakıldı

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından, Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 5'i aştı. Bankacılık endeksinde düşüş ise, yüzde 4'ün üzerine kadar çıktı.

Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlarken sonrasında yönünü aşağı çevirdi.

BIST100 endeksinde kayıplar, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından derinleşti ve düşüşler yüzde 3'ün üzerine çıktı. Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 4'ü geçti.

BIST100 endeksi saat 16.06 itibarıyla yüzde 5.86 kayıpla 10.672 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi aynı dakikalarda yüzde 4,10 düşüşle 15.668 puanda bulunuyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyeleri destek, 11.400 ve 11.500 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan tamamlamıştı.

Ne olmuştu?

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi, iptal kararı verdi. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak atandı. Gürsel Tekin, görevi kabul edeceğini açıkladı.

Mahkeme 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların da iptaline hükmetti.