TRT'den Mevlid Kandili özel içerikleri

Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili için hazırlanan özel içerikler TRT ekranları ve radyolarında izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

Abone ol

Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12’nci günü, Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili manevi coşkuyla idrak edilecek. Sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını yansıtan Mevlid Kandili özel programları TRT’nin tüm mecralarında yayınlanacak.

“Hep Otuz Üç Yaşında” TV’de ilk kez TRT 1’de

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) dünyayı şereflendirdiği gün olan MevlidKandili dolayısıyla Ankara Millet Camii'nden gerçekleşecek “Mevlid Gecesi Özel” programı 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te ekrana gelecek. Ardından İslam kültür ve medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında tamamlanmış ilk özgün ansiklopediyi konu alan “Hep Otuz Üç Yaşında” filmi TV’de ilk kez saat 23.15'te TRT 1 ekranlarında olacak.

TRT 2 Mevlid Kandili’ni belgesel ve özel programlarla anacak

Topkapı Sarayı’nın en özel bölümünde muhafaza edilen kutsal emanetlerin tarihsel yolculuğu ve manevi ihtişamı “Mukaddes Emanetler” belgeseliyle 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.00’de ekrana taşınacak. Ardından geleneksel Mevlid müziğini öğrenmek için araştırma yapan bir öğrencinin hikayesini anlatan “Maşuk’un Nefesi” saat 21.30’da ekrana gelecek. Son olarak Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli’nin özel konuklarıyla Mevlid ve Süleyman Çelebi konusunu ele alacakları program “Tarih Söyleşileri – Mevlid ve Süleyman Çelebi” saat 23.00’te izleyiciyle buluşacak.

“Yolculuğun İzleri” TRT Belgesel’de

TRT Belgesel ekranlarının sevilen programı “Yolculuğun İzleri” Hac ve Umre’nin fiziksel yolculuğun ötesinde ruhsal dönüşüm olduğunu inanç, teslimiyet ve duaların önemininanlatılacağı yeni bölümüyle 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.00’de ekrana gelecek.

TRT Müzik’ten “Mevlid Kandili Özel” programı

TRT Müzik’te 3 Eylül Çarşamba günü saat 22.30’da Ömer Tuğrul İnançer’in Sümbül Efendi Camii’nden sohbetiyle gerçekleşecek “Mevlid Kandili Özel” programı ekrana gelecek.

Bursa Ulu Camii’nden Canlı Yayın TRT Avaz’da

Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Doç. Dr. Mehmet Murat Yurtsever ve TRT Sanatçısı Ömer Faruk Güney’in katılımıyla gerçekleştirilecek “Mevlid Gecesi Özel” programı 3 Eylül Çarşamba günü saat 18.30’da ekrana gelecek. Ardından Bursa Ulu Camii’nden gerçekleşecek “Mevlid Gecesi Canlı Yayını” saat 20.00’de TRT Avaz ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT Türk’ten Mevlid Kandili’ne özel dopdolu yayınlar

“Efendimizin (S.A.V.) 24 Saati” programında Efendimizin Ramazan hazırlıkları ve Ramazan’daki yaşamı anlatılacak. Program 3 Eylül Çarşamba günü saat 14.50’de ekranda olacak. Aynı gün Hazreti Peygamber’in hayatını detaylı şekilde anlatan belgesel “Vahyin İzinde” saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Ardından Peygamber Efendimizin doğum günü kutlamaları kapsamında hazırlanan “Mevlid Kandili” programı canlı yayınla saat 22.00’de ekranlara gelecek. Peygamber Efendimizin hayatını kronolojik olarak anlatan “En Güzel” ise 3 Eylül Çarşamba günü saat 23.15’te ekranda olacak. Son olarak Kültür Bakanlığı sanatçılarının icra edeceği “Besteli Mevlid” programı ise saat 23.30’da ekrana gelecek.

TRT Kurdi’den Mevlid Kandili canlı yayını

TRT Kurdi bu gecenin anlam ve önemini canlı yayınla izleyicisine aktaracak. Mevlid Kandili özel yayını “Şeva Mewlûdê” 3 Eylül Çarşamba günü saat 20.45’te Muş İmam Şafii Camii’nden ekranlara gelecek.

TRT Radyolarında ise günün anlam ve önemine değinen özel içerikler dinleyicilerle buluşacak.