Bahçeli’den 'Terörsüz Türkiye' çıkışı: Dinamitlemeye kalkışanlar pişman edilecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin temel sorunlarına kararlılıkla müdahale edildiğini belirterek “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge” hedefinden taviz verilmeyeceğini söyledi. SDG/YPG’nin Suriye yönetimiyle yaptığı anlaşmaya uyulmaması halinde Ankara ve Şam’ın ortak askeri müdahalesinin kaçınılmaz olacağını vurgulayan Bahçeli, “Bu hedefi dinamitlemeye kalkışanlar pişman edilecektir” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi ve CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınması başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"KARARLILIKLA MÜDAHALE EDİLMEKTEDİR"

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Saf ahlak, safi akıl, samimi mizaç, sağlam ve sağduyulu iradenin teşekkül ettiği siyaset ve düşünce insanları yaşadıkları dönemin şuuru, yaşanan hayatın huzur ve güven şuralarıdır. Bu sayede sorun çözme kültürünün işler ve işlevsel olması, devlet-millet dayanışmasının en üst düzeyde tecelli etmesi elbette mukadderdir. Cumhur İttifakı milli ve manevi değerlerin refakatinde ahlaki, tarihi ve milli sorumluluğun izindedir, idrakindedir" ifadelerini kullandı. Türkiye’mizin temel sorun alanlarına kararlılıkla müdahale edilmektedir. Yıllara sari kronik ve kumanda edilen sorunların böyle gelse de böyle gitmeyeceği, daha doğrusu gidemeyeceği artık gün gibi meydandadır. Türk milleti gelecek umutlarının gerçekleşeceğine inanmış, yüksek hedeflerine ulaşacağına ikna olmuş, bunların da Cumhur İttifakı’nın cesur, dürüst ve ilkeli mücadelesiyle hayat bulacağını takdir ve tensip etmiştir" ifadelerini kullandı.

"DİNAMİTLEMEYE KALKIŞANLAR PİŞMAN EDİLECEKTİR"

Devlet Bahçeli, "SDG/YPG’nin Suriye yönetimi ile 10 Mart 2025 tarihinde imzaladığı mutabakat zaptına riayet ve gereğini harfiyen yapması, aksi halde Ankara ile Şam’ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçınılmaz hale geleceği herkesçe bilinmelidir. Sözün yapamadığını yeri gelirse nice kahramanlık sahneleri başaracaktır. “Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge” hedefi tarihin, kardeşlik hukukunun, kader ortaklığının, hiç kuşkusuz üzerinde yaşadığımız geniş coğrafyanın diriliş ve toparlanış kararıdır. Bu kararı tahrip etmeye, temelinden dinamitlemeye kalkışanlar buna pişman edilecektir" ifadelerini kullandı.

"TUZAKLAR EL BİRLİĞİ İLE KIRILACAKTIR"

