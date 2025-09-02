BIST 10.896
Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Ederson: Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Manchester City ekibinden 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson, sarı-lacivertli takımı zirveye taşıyacaklarını belirtti.

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza töreninde açıklamada bulunan 32 yaşındaki kaleci, "Öncelikle çok ama çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Benim için yeni ve önemli bir meydan okuma olacak. Kulübüm ve kendim için güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Burada olduğum her anın tadını çıkaracağım. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Amacım şampiyonluklar kazanıp, takımıma katkı sağlamak olacak." ifadelerini kullandı.

Kendisine sunulan projenin çok etkileyici olduğunu vurgulayan Ederson, şunları kaydetti:

"Burada çok önemli, çok büyük oyuncular var. Aynı zamanda uzun zamandır tanıdığım arkadaşlarım var. Hem onlarla buluşmak hem de beraber sahada mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Hep beraber çok çalışıp bu kulübü zirveye ulaştıracağız. Taraftarlarımıza mesajım, hep bizlerle olsunlar, bizlere her zaman destek olsunlar. Onların desteğiyle iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ben de takım arkadaşlarım ile birlikte çok çalışıp onların desteğine en iyi şekilde karşılık vereceğim ve kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız."

Futbol direktörü Devin Özek ise "Çok mutluyuz. Ederson benim için dünyada en iyi 5 kaleciden biri. Tüm dünyada gündem olan bir transfer. İnşallah beraber başarılı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

