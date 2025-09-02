Görevden alınan Özgür Çelik'e şok üstüne şok! Hapsi istenen Çelik'ten ilk açıklama

Görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şok üstüne şok yaşadı. Görevden uzaklaştırma kararının hemen ardından CHP İl Kongresi İddianamesi kabul edildi. İddianamede Özgür Çelik ve 10 kişiye 3 yıla kadar hapis isteniyor. Görevden alınan Özgür Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz" dedi.

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararı 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdi. Kararın ardından İstanbul İl Başkanlığı binasına hareket eden Özgür Çelik, burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Alınan karar iktidar yürüyüşümüzü engelleme çabasıdır" diyen Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını duyurdu. Özgür Çelik'in açıklaması şu şekilde:

-Hep söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye’de mevcut azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes, her kurum 360 derecelik bir saldırı altındadır. Alınan karar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır.

-300 gündür bu topraklar büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında her gün açılan soruşturmalar, fezlekeler… Partimizin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanındadır. Belediye başkanlarımız şu anda Silivri zindanında ve yurdun dört bir yanında zindanlardadır. Bürokratlar, çalışma arkadaşlarımız şu anda Silivri zindanında ve yurdun dört bir yanında cezaevlerindedir.

Bu uygulamalarla Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durduramadılar. Millet ayakta, Türkiye’nin 81 ilinde ayakta. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri hukuksuzluklarla Cumhuriyet Halk Partisi’ni durduramadıkları için bu tür kararlarla iktidar yürüyüşünü engellemeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Millet ayaktadır. Milletimizle, halkımızla beraber mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi halktır. Burası halkın evidir, burası baba ocağıdır. Baba ocağını, halkın evini hiç kimse teslim alamaz."

ÖZGÜR ÇELİK'E BİR ŞOK DAHA

Özgür Çelik görevden alınma haberinin ardından bir şok gelişme daha yaşadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Savcılık, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş'ün, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.