Finlilerin mutluluk sebebi belli oldu! İşte asla yapmadıkları 3 şey...

2. Refah eşitsizliği düşük

Levey bunun yanında, Finlandiya’daki refah eşitsizliğinin, Amerika gibi ülkelerle kıyaslandığında çok daha az olduğunu şöyle vurguladı:

"Bence Finlandiya’yla ilgili bir diğer önemli nokta, ülke içindeki refah eşitsizliğinin Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere kıyasla daha az olması."