Finlilerin mutluluk sebebi belli oldu! İşte asla yapmadıkları 3 şey...
2025 Dünya Mutluluk Raporu’nda Finlandiya, üst üste sekizinci defa dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Danimarka, İzlanda, Norveç ve İsveç de ilk 10’da yer alarak İskandinav ülkelerinin mutlulukta zirvede olduğunu gösterdi. Peki Finliler neden bu kadar mutlu? İşte Finlandiya'da yaşayanların asla yapmadığı şey...
Söz konusu raporda mutluluğu ölçen kriterler arasında kişi başına düşen gelir, sosyal destek ve yaşam kalitesine dair pek çok ekonomik, siyasi ve sosyal parametre yer alıyor. Ayrıca bazı araştırmalar, ülkedeki yaşam biçimine ve hayata bakış açısına odaklanıyor. Peki, Finlandiya’yı diğer ülkelerden ayıran sır ne?
FİNLİLER NEDEN BU KADAR MUTLU?
1. Güven ve toplumsal destek öne çıkıyor
Gallup Genel Müdürü Ilana Ron Levey, CNBC’ye verdiği röportajda, Finlandiya’nın zirvede olmasının şaşırtıcı olmadığını şu sözlerle belirtti:
"Finlandiya olağanüstü bir istisna ve bence dünya, Finlandiya’yı benzersiz kılan şeyin ne olduğunu anlamaya gerçekten odaklanmış durumda."
Levey’ye göre, insanlara güven, geleceğe dair iyimserlik, kurumlara duyulan güven ve arkadaş ile aile desteği, Fin halkının mutluluğunun temel sebepleri arasında.
2. Refah eşitsizliği düşük
Levey bunun yanında, Finlandiya’daki refah eşitsizliğinin, Amerika gibi ülkelerle kıyaslandığında çok daha az olduğunu şöyle vurguladı:
"Bence Finlandiya’yla ilgili bir diğer önemli nokta, ülke içindeki refah eşitsizliğinin Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere kıyasla daha az olması."