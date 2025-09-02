BIST 10.877
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi, MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Hikmet Çetin ve Devlet Bahçeli 1 saat boyunca baş başa görüşme gerçekleştirdi.

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den sürpriz ziyaret. Çetin, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Çetin ve Bahçeli'nin 1 saat baş başa görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

MHP'NİN RESMİ HESABINDAN PAYLAŞIM YAPILDI

MHP'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu sözler kullanıldı:

"SAMİMİ ŞEKİLDE UĞURLADI"

"TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'den MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı…"

SÜRECE KATKILARINDAN DOLAYI TEBRİK ETMİŞTİ

Hikmet Çetin ve Devlet Bahçeli, Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in TBMM'deki cenaze töreninde bir araya gelmişti.

Çetin'in 'Terörsüz Türkiye' komisyonu toplantısında Bahçeli'yi, sürece katkılarından dolayı tebrik etmişti.

