Ne kadar Suriyeli ülkesine döndü? Bu sayıları BM açıkladı işte rakam

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin üst düzey bir yetkilisinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, aralık ayında Beşar Esad hükümetinin düşmesinden bu yana yaklaşık 850 bin Suriyeli mülteci komşu ülkelerden evlerine döndü. BM raporuna göre bu rakam önümüzdeki haftalarda 1 milyona ulaşabilir.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Başkan Yardımcısı Kelly T. Clements, Şam’da ABD merkezli Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, 14 yıldır süren çatışma boyunca ülke içinde yerinden edilen yaklaşık 1,7 milyon kişinin, geçici merkezi hükümetin artık Suriye’nin büyük bölümünü kontrol etmesiyle birlikte kendi topluluklarına geri döndüğünü söyledi.

“Bu dinamik bir dönem. Son 14 yılda gördüğümüz en büyük kitlesel yerinden edilmeler için potansiyel çözümler ortaya çıkabilir,” diyen Clements, üç gündür Suriye’de bulunduğunu belirtti.

Mart 2011’de başlayan Suriye iç savaşı, neredeyse yarım milyon insanın ölümüne yol açtı ve savaş öncesi 23 milyonluk nüfusun yarısını yerinden etti. Beş milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk ederek mülteci oldu; çoğu komşu ülkelere sığındı.

Clements, bazı insanların farklı nedenlerle şimdi geri döndüğünü, bazıların ise bekleyip gelişmeleri görmek istediğini söyledi.

Ziyareti kapsamında Lübnan sınır kapısına giden Clements, burada Suriye’ye dönmek isteyen kamyonların ve insanların uzun kuyruklarını gördüğünü aktardı.