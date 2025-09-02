BIST 10.878
DOLAR 41,15
EURO 47,97
ALTIN 4.667,99
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanlığından ‘cinsiyet değiştirme’ açıklaması

Sağlık Bakanlığından ‘cinsiyet değiştirme’ açıklaması

Sanal medyada çıkan "sağlık kurulu raporuna cinsiyet değişimi seçeneği eklendi" iddialarını Sağlık Bakanlığı yalanladı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, ‘cinsiyet değiştirme’ hususuna yönelik açıklama yaptı.

Önceden üç hekim tarafından düzenlenebilen raporlar artık 7 uzman hekimin yer aldığı tam teşekküllü kurul tarafından hazırlanabilecek.

Açıklamada, Türk Medeni Kanunu'na göre cinsiyet değişikliği kararının sadece mahkeme tarafından verildiği, bunun için kişinin 18 yaşını doldurmuş olması, evli olmaması ve cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunun resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş olması gerektiği vurgulandı.

Yeni düzenleme ise bu süreci daha denetimli hale getirmeyi hedefliyor. Artık mahkeme talebiyle alınacak raporlar, sadece ilgili branşlardan oluşan tam teşekküllü bir kurul tarafından hazırlanacak. Üstelik başvuran kişinin bu branş hekimleri tarafından tek tek muayene edilmesi zorunlu olacak. Böylece hatalı ya da eksik raporların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık, bu düzenlemenin yeni bir hak tanımadığını veya cinsiyet değişikliğini kolaylaştırmadığını vurguladı. Amaç, mevcut süreçteki kontrol ve denetimi güçlendirmek olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik: Gazze’deki saldırılar soykırım boyutuna ulaştı
Ömer Çelik: Gazze’deki saldırılar soykırım boyutuna ulaştı
Şamil Tayyar: CHP'de Özgür Özel dönemi bitti! “CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecek”
Şamil Tayyar: CHP'de Özgür Özel dönemi bitti! “CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecek”
Katar: İsrail tarafında barış sürecine girmek isteyen hiçbir irade ortada yok
Katar: İsrail tarafında barış sürecine girmek isteyen hiçbir irade ortada yok
Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla Filistin için görüştü
Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla Filistin için görüştü
Mansur Yavaş'tan 'CHP İstanbul İl kongresi kararı' mesajı
Mansur Yavaş'tan 'CHP İstanbul İl kongresi kararı' mesajı
Beşiktaş, Cerny'yi resmen açıkladı
Beşiktaş, Cerny'yi resmen açıkladı
Zafer Şahin: Özgür Özel’in istifa edeceği iddia ediliyor
Zafer Şahin: Özgür Özel’in istifa edeceği iddia ediliyor
Görevden alınan Özgür Çelik'e şok üstüne şok! Hapsi istenen Çelik'ten ilk açıklama
Görevden alınan Özgür Çelik'e şok üstüne şok! Hapsi istenen Çelik'ten ilk açıklama
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Yılmaz Tunç: İptal kararında itiraz yolu açık
Yılmaz Tunç: İptal kararında itiraz yolu açık
Uğur Dündar: CHP'nin içindeki Truva atları harekete geçti
Uğur Dündar: CHP'nin içindeki Truva atları harekete geçti
Bahçeli’den 'Terörsüz Türkiye' çıkışı: Dinamitlemeye kalkışanlar pişman edilecektir
Bahçeli’den 'Terörsüz Türkiye' çıkışı: Dinamitlemeye kalkışanlar pişman edilecektir