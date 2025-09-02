BIST 10.878
Can Ataklı’dan Türk Ordusu için skandal sözler

30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde askeri personele uygulanan üst aramasına tepki gösteren gazeteci Can Ataklı, orduya yönelik skandal sözleriyle gündeme geldi. Ataklı’nın “Artık hiçbir subaya güvenim ve saygım kalmadı, hepsi imamın ordusu” ifadeleri büyük tepki çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törende askeri personele uygulanan üst araması kamuoyunda tartışmalara yol açarken, gazeteci Can Ataklı’nın sözleri gündeme damga vurdu. Ataklı, yaptığı açıklamada orduya yönelik skandal ifadeler kullanarak büyük tepki çekti.

Ataklı, “Artık hiçbir subaya güvenim ve saygım kalmadı, hepsi imamın ordusu. Bu ordu İslam’ın ordusu bile değil, dinci bir ordu haline geldi” diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Üst araması uygulamasını da eleştiren Ataklı, “Biraz haddinizi bilin, o üniformanın hakkını koruyun. Böyle şey olur mu? Ayıp” dedi.

