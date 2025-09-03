BIST 10.878
DOLAR 41,17
EURO 47,92
ALTIN 4.676,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

2 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı! Valilik açıkladı: İstanbul'da yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı! Valilik açıkladı: İstanbul'da yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Sakarya’da 2 yaşındaki çocuğa şiddet iddiası" haberleriyle ilgili olarak çalışma yürütüldüğü belirtilerek, "Olayın Akyazı ilçesinde 26.08.2025 günü meydana geldiği, S.K. (20) isimli kadının ikametinde, İstanbul'da ikamet eden erkek arkadaşı B.P. (24) tarafından, 2 yaşındaki oğlunun darp edildiği anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmış olup, ilimize getirilerek adli mercilere sevk edilecektir." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
PFDK'den Sincan Belediyesi Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına ilişkin karar
PFDK'den Sincan Belediyesi Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına ilişkin karar
Valilikten kent genelinde hissedilen is ve duman kokusuna ilişkin açıklama
Valilikten kent genelinde hissedilen is ve duman kokusuna ilişkin açıklama
Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır'a sahip çıktı
Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır'a sahip çıktı
Jose Mourinho'nun yeni durağı belli oluyor
Jose Mourinho'nun yeni durağı belli oluyor
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu
Bakan Yumaklı: Şap hastalığı kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Şap hastalığı kontrol altına alındı
Rusya: Hindistan ile ilave S-400 sevkiyatını müzakere ediyoruz
Rusya: Hindistan ile ilave S-400 sevkiyatını müzakere ediyoruz
ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım
ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım
Donald Trump: Vladimir Putin beni hayal kırıklığına uğrattı
Donald Trump: Vladimir Putin beni hayal kırıklığına uğrattı
Galatasaray, İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı
Galatasaray, İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı
Kayyum olarak atanan 4 CHP'li görevi kabul edecek mi? Barış Yarkadaş duyurdu
Kayyum olarak atanan 4 CHP'li görevi kabul edecek mi? Barış Yarkadaş duyurdu
Barış Yarkadaş’tan CHP yönetimine sert eleştiri: Partiyi yönetemiyorsun
Barış Yarkadaş’tan CHP yönetimine sert eleştiri: Partiyi yönetemiyorsun