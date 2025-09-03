BIST 10.878
DOLAR 41,17
EURO 47,91
ALTIN 4.673,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Valilikten kent genelinde hissedilen is ve duman kokusuna ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Valilikten kent genelinde hissedilen is ve duman kokusuna ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, kent genelinde hissedilen is kokusunun, Kastamonu'da devam eden yangınlardan kaynaklı olduğunu ve kuzey rüzgarlarının etkisiyle hissedildiğini bildirdi.

Abone ol

Ankara Valiliği, kent genelinde hissedilen is kokusuna ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre, son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle ilimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, ilimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur."

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren etkili olan koku nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezine çok sayıda ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yapılan son değerlendirmelere göre, Kastamonu ve Karabük'te devam eden orman yangınından çıkan duman ve isin, kuzeyli rüzgarların etkisiyle Ankara genelini etkilediği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır'a sahip çıktı
Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır'a sahip çıktı
Jose Mourinho'nun yeni durağı belli oluyor
Jose Mourinho'nun yeni durağı belli oluyor
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu
Bakan Yumaklı: Şap hastalığı kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Şap hastalığı kontrol altına alındı
Rusya: Hindistan ile ilave S-400 sevkiyatını müzakere ediyoruz
Rusya: Hindistan ile ilave S-400 sevkiyatını müzakere ediyoruz
ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım
ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım
Donald Trump: Vladimir Putin beni hayal kırıklığına uğrattı
Donald Trump: Vladimir Putin beni hayal kırıklığına uğrattı
Galatasaray, İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı
Galatasaray, İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı
Kayyum olarak atanan 4 CHP'li görevi kabul edecek mi? Barış Yarkadaş duyurdu
Kayyum olarak atanan 4 CHP'li görevi kabul edecek mi? Barış Yarkadaş duyurdu
Barış Yarkadaş’tan CHP yönetimine sert eleştiri: Partiyi yönetemiyorsun
Barış Yarkadaş’tan CHP yönetimine sert eleştiri: Partiyi yönetemiyorsun
Türkiye 55 sondaj kulesiyle hidrokarbon arama çalışmalarına devam ediyor
Türkiye 55 sondaj kulesiyle hidrokarbon arama çalışmalarına devam ediyor
Can Ataklı’dan Türk Ordusu için skandal sözler
Can Ataklı’dan Türk Ordusu için skandal sözler