Galatasaray, İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır. 2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."

İngiliz kulübü Manchester City de İlkay'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayarak, teşekkür mesajı paylaştı.

İlkay Gündoğan'dan Manchester City'e veda mesajı

İlkay, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eski kulübüne ve taraftarlarına mesaj yayımladı.

Çocukluğunda tuttuğu takımda oynayacağını belirten 34 yaşındaki orta saha, "Ayrılma sebebim çok basit. Hala mümkün olduğunca sık futbol oynamak istiyorum. Çünkü bu en sevdiğim şey. Yakında 35 yaşıma gireceğim ama hala çok formda hissediyorum. Bir Şampiyonlar Ligi takımı için üst düzey performans sergilemeye devam edebileceğime gerçekten inanıyorum. Sadece bu değil; çocukluğumda tuttuğum takımda oynayacağım ve benim için çok büyük bir anlamı olan ülkede yaşayacağım" dedi.

Manchester City'nin yeni bir döneme başlangıcı için saygı duyduğunu da ifade eden İlkay, "Bu harika kulübün benim için uzun yıllar boyunca yaptıklarını asla unutmayacağım. Burada geçirdiğim zamanın çoğu kesinlikle muhteşem ve inanılmaz derecede başarılıydı. Kulüp ve Manchester şehri kalbimde her zaman çok özel bir yere sahip olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, başkanıma, perde arkasında çalışan herkese, tüm taraftarlara ve tabii ki bu muhteşem zamanı mümkün kılan Pep'e teşekkür etmek istiyorum. Şehirden büyük bir şükranla ayrılıyorum. Ailem adına teşekkür ederim" sözlerine yer verdi.

İlkay Gündoğan, Manchester City'de 358 maçta forma giyerken 65 gol, 47 asistlik performans sergiledi.