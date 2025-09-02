BIST 10.878
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu verilerine göre, Türkiye YouTube'da zamanını geçiriyor. Bu platform, internet veri trafiğinin yüzde 46'sı oluştururken, uygulamadaysa yüzde 60 paya ulaştı. Tepkilerin odağındaki TikTok için durum farklı.

BTK, 2025 yılının ilk üç ayını içeren, Türkiye'nin Elektronik Haberleşme Sektörü Pazarı Verileri Raporu'nu yayınladı.

YOUTUBE SOSYAL MEDYADA LİDER KONUMDA

Raporun, internet kullanımını irdeleyen ara başlığında, internet trafiğinde önemli yapan sahip mecralar sıralandı. Rapora göre, Youtube, Türkiye'de en çok internet trafiği tüketen mecra.

Raporda, YouTube'ın toplam internet veri tüketim trafiğinde yüzde 46,1 paya sahip olduğu belirtilirken, diğer mecralar için "Yüzde 13 ile Instagram ve yüzde 5,9 ile Netflix takip etmektedir. Bu veriler, kullanıcı davranışlarının büyük ölçüde video içerik tüketimine dayandığını ve sosyal medya platformlarının da internet trafiğinin önemli bir kısmını oluşturduğunu ortaya koymaktadır." denildi.

UYGULAMADA FARKI DAHA DA AÇTI

Youtube, internet tüketimindeki liderliğinin yanı sıra, en çok tercih edilen uygulama olarak da öne çıkıyor. Raporu göre, Streaming Media (Yayın Tabanlı Medya) kategorisinde kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan uygulama yine Youtube.

Raporda, şu bilgi paylaşıldı:

"En yoğun şekilde tercih edilen uygulama açık ara farkla YouTube olmuştur. Toplam trafik içerisinde yüzde 60,1’lik paya sahip olan YouTube’u, yüzde 13 ile Instagram ve yüzde 7,6 ile Netflix izlemektedir. Bu veriler, video içerik platformlarının dijital medya tüketiminde belirleyici bir konumda olduğunu ve kullanıcı eğilimlerinin büyük oranda görsel-işitsel içeriklere yöneldiğini ortaya koymaktadır."

TİKTOK DİBİ BOYLADI

İnsanları performans öznesi haline getirerek tepkilerin odağına yerleşen TikTok ise Türk etkileşim kültürünün dönüşümünde yer almakta zorlanıyor. Rapora göre, TikTok sadece yüzde 3,6'lık oranda kaldı.


