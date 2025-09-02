BIST 10.878
Donald Trump: Vladimir Putin beni hayal kırıklığına uğrattı

Rusya'nın devam eden saldırılarını işaret eden ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelmiş ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nasıl sona erdirilebileceğini görüşmüştü.

İki liderin görüşmesinin ardından barış umutları artarken Ukrayna ile Rusya'nın beklentilerinin tam olarak uyuşmaması nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Putin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme için henüz bir tarih belirlenemedi.

"PUTİN BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Gelişmelerle ilgili ABD'li gazeteci Scott Jennings'e açıklamalarda bulunan Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını işaret ederek, "Ondan (Putin) ötürü epey hayal kırıklığına uğradım. Binlerce insan ölüyor. ABD'liler değil, Ruslar ve Ukraynalılar ölüyor. Başkan ben olsaydım bu savaş hiç başlamazdı" dedi.

Trump, insanların yaşaması için bir şeyler yapacağını kaydederken, "Bu, Ukrayna meselesi değil. Bu, insanların yaşamasına yardım etmektir. Çoğunluğu asker olmak üzere haftada 7 bin insan ölüyor" diye konuştu.

