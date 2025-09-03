Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır'a sahip çıktı

Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray’a transfer oldu. Transfer sonrası bordo-mavili taraftarların tepkisine rağmen, kulübün efsane isimlerinden Onur Kıvrak sosyal medya hesabından destek paylaşımı yaparak Uğurcan’a teşekkür etti.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu.

Milli kalecinin sarı-kırmızılılara transfer olması Trabzonspor taraftarlarının tepksine neden oldu.

Transferin ardından bordo-mavili takımın efsaneleri arasında yer alan eski milli kaleci Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır'a destek paylaşımı yaptı.

Sosyal medya hesabından Uğurcan'la olan fotoğrafını paylaşan Onur Kıvrak, "Bize kattığın başta şampiyon olmak üzere her şey için teşekkür ederim canım kardeşim. Allah yolunu açık etsin." notunu düştü.