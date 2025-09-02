BIST 10.878
DOLAR 41,15
EURO 47,93
ALTIN 4.668,26
HABER /  POLİTİKA

Kayyum olarak atanan 4 CHP'li görevi kabul edecek mi? Barış Yarkadaş duyurdu

Kayyum olarak atanan 4 CHP'li görevi kabul edecek mi? Barış Yarkadaş duyurdu

CHP'de ortalığı karıştıran atama sonrasında gözler Gürsel Tekin'in yapacağı hamleye çevrildi. Çarşamba günü CHP binasına gitme ihtimali vardı. Gürsel Tekin ortalığın sakinleşmesini bekleyecek. Gürsel Tekin ile birlikte atanan diğer 4 ismin görevi kabul edip etmeyecekleri merak konusuydu. Barış Yarkadaş kararlarını duyurdu.

Abone ol

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmış ve yerlerine Gürsel Tekin ile birlikte Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap atanmıştı. Gürsel Tekin "görevi kabul edeceğini" duyurduktan sonra gözler diğer 4 isme çevrilmişti. Onların kararı da ortaya çıktı. 

HEPSİ KABUL EDECEK
TGRT canlı yayınında konuşan Barış Yarkadaş göreve atan Zeki Şen ve Müjdat Gürbüz ile konuştuğunu ve hepsinin görevi kabul edeceğini söyledi. CHP il başkanlığına atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap eski CHP ilçe başkanları. Bu isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlıkları ile biliniyor. 

TOPLANIP BAŞKAN SEÇECEKLER
Gürsel Tekin ile birlikte Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap toplanıp öncelikle başkan seçecekler. Barış Yarkadaş "Bu isim Gürsel Tekin olur' dedi. 

CHP BİNASINA GİDECEK Mİ?
Gazeteci Gürkan Hacır, CHP'lilerin "binaya sokmayız' açıklamasını hatırlatarak Çarşamba günü için Gürsel Tekin'in il binasına gitmeyi düşünmediğini söyledi. Hacır'ın verdiği bilgiye göre Gürsel Tekin tansiyonun düşmesini bekleyip harekete geçecek. Gürsel Tekin'den gelen açıklama da bu yönde oldu. Gürsel Tekin "Bir iki gün içinde il binasına gideceğim" dedi. 

İlgili Haberler
Gürsel Tekin ihraç kararını kabul etmedi: "Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasına gideceğim" CHP lideri Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç ettik Şamil Tayyar: CHP'de Özgür Özel dönemi bitti! “CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecek” Görevden alınan Özgür Çelik'e şok üstüne şok! Hapsi istenen Çelik'ten ilk açıklama Uğur Dündar: CHP'nin içindeki Truva atları harekete geçti Gürsel Tekin aslen nereli eşi Mehtap Özkan kimdir? İkinci karısı 26 yaş küçük
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 55 sondaj kulesiyle hidrokarbon arama çalışmalarına devam ediyor
Türkiye 55 sondaj kulesiyle hidrokarbon arama çalışmalarına devam ediyor
Can Ataklı’dan Türk Ordusu için skandal sözler
Can Ataklı’dan Türk Ordusu için skandal sözler
Gürsel Tekin ihraç kararını kabul etmedi: "Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasına gideceğim"
Gürsel Tekin ihraç kararını kabul etmedi: "Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasına gideceğim"
Ne kadar Suriyeli ülkesine döndü? Bu sayıları BM açıkladı işte rakam
Ne kadar Suriyeli ülkesine döndü? Bu sayıları BM açıkladı işte rakam
Fenerbahçe'de teknik direktör sürprizi!
Fenerbahçe'de teknik direktör sürprizi!
Bakan Bak, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu
Bakan Bak, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu
CHP lideri Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç ettik
CHP lideri Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç ettik
İstanbul'da ağustos ayında aranan 2 bin 578 hükümlü yakalandı
İstanbul'da ağustos ayında aranan 2 bin 578 hükümlü yakalandı
Fransa'da Esed ve Suriye hakkında son dakika kararı!
Fransa'da Esed ve Suriye hakkında son dakika kararı!
Sağlık Bakanlığından ‘cinsiyet değiştirme’ açıklaması
Sağlık Bakanlığından ‘cinsiyet değiştirme’ açıklaması
Ömer Çelik: Gazze’deki saldırılar soykırım boyutuna ulaştı
Ömer Çelik: Gazze’deki saldırılar soykırım boyutuna ulaştı
Şamil Tayyar: CHP'de Özgür Özel dönemi bitti! “CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecek”
Şamil Tayyar: CHP'de Özgür Özel dönemi bitti! “CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecek”