Kayyum olarak atanan 4 CHP'li görevi kabul edecek mi? Barış Yarkadaş duyurdu

CHP'de ortalığı karıştıran atama sonrasında gözler Gürsel Tekin'in yapacağı hamleye çevrildi. Çarşamba günü CHP binasına gitme ihtimali vardı. Gürsel Tekin ortalığın sakinleşmesini bekleyecek. Gürsel Tekin ile birlikte atanan diğer 4 ismin görevi kabul edip etmeyecekleri merak konusuydu. Barış Yarkadaş kararlarını duyurdu.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmış ve yerlerine Gürsel Tekin ile birlikte Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap atanmıştı. Gürsel Tekin "görevi kabul edeceğini" duyurduktan sonra gözler diğer 4 isme çevrilmişti. Onların kararı da ortaya çıktı.

HEPSİ KABUL EDECEK

TGRT canlı yayınında konuşan Barış Yarkadaş göreve atan Zeki Şen ve Müjdat Gürbüz ile konuştuğunu ve hepsinin görevi kabul edeceğini söyledi. CHP il başkanlığına atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap eski CHP ilçe başkanları. Bu isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlıkları ile biliniyor.

TOPLANIP BAŞKAN SEÇECEKLER

Gürsel Tekin ile birlikte Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap toplanıp öncelikle başkan seçecekler. Barış Yarkadaş "Bu isim Gürsel Tekin olur' dedi.

CHP BİNASINA GİDECEK Mİ?

Gazeteci Gürkan Hacır, CHP'lilerin "binaya sokmayız' açıklamasını hatırlatarak Çarşamba günü için Gürsel Tekin'in il binasına gitmeyi düşünmediğini söyledi. Hacır'ın verdiği bilgiye göre Gürsel Tekin tansiyonun düşmesini bekleyip harekete geçecek. Gürsel Tekin'den gelen açıklama da bu yönde oldu. Gürsel Tekin "Bir iki gün içinde il binasına gideceğim" dedi.