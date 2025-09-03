Emeklinin beklediği haber geldi! Eylül ayı ile hepsi değişti, en yüksek promosyonu o banka veriyor
Eylül ayının gelmesi ile birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Maaşını taşıyan emekliler için tutar 27 bin TL’ye kadar çıkıyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Eylül ayı itibarıyla birçok banka, emeklilere farklı tutarlarda promosyon ve ek ödeme imkanı sunuyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? NTV'de yer alan habere göre işte bankaların sunduğu güncel promosyon tutarları:
İş Bankası
Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyonun yanında, 9 bin TL’ye varan ek promosyon ve çeşitli ayrıcalıklar sağlıyor. Kampanya 30 Eylül 2025’e kadar geçerli.
Vakıfbank
Emeklilerin maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
Halkbank ve Ziraat Bankası
Maaşını 3 yıl boyunca bankalarından almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL’ye varan promosyon veriyor.