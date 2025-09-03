Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına mı geçecek? Kritik tarih

CHP’de İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesiyle başlayan yargı süreci, gözleri bu kez Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek davaya çevirdi. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe iddiasıyla açılan dava 15 Eylül’de görülecek.Abone ol
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası gözler 15 Eylül'de görülecek olan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe iddiasıyla açılan davaya çevrildi. Söz konusu duruşmada 'Mutlak butlan' kararı çıkarsa eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yönetim ve PM göreve gelecek. Kılıçdaroğlu, 1.5 yıl içinde partiyi yeniden kurultaya götürecek.
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebilir
Sözcü'de yer alan habere göre, eğer mahkeme “mutlak butlan” kararı verirse, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi görevden ayrılacak, yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki önceki yönetim ve Parti Meclisi (PM) geri dönecek.
1,5 yıla kadar uzaması bekleniyor
Bu durumda Kılıçdaroğlu yönetiminin partiyi yeniden kurultaya götürmesi gerekecek. Sürecin en az 90 gün, en fazla ise 1,5 yıla kadar uzaması bekleniyor.
Parti yönetimi ise mahkemenin böyle bir karar verme yetkisi bulunmadığını, davanın reddedilmesi gerektiğini savunuyor. Tartışmalar, CHP’nin 9 Eylül 1923’teki kuruluşunun 102. yıldönümüne denk gelen günlerde yoğunlaştı.
CHP’de 38. Olağan Kurultay’ın yanı sıra, Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultay’ın da iptali istenmişti. Davacılar, 38. Olağan Kurultay’da delege iradesinin sakatlandığını savunuyor.
Mutlak Butlan ne demek?
0 58.220 3 dakika okuma süresi Butlan nedir, butlan kelime (terminolojik anlamı) anlamı olarak geçersiz, hükümsüzlük anlamlarına gelir ve kökeni Arapça’ ya dayanır. Hukukta ise özel bir anlamı vardır. Hukuk kavramı olarak butlan, hukuki işlemin temelinde bulunan bir eksiklik veya bozukluk hasebiyle geçersiz (hükümsüz) kılınmasıdır. Hukukta kendi içerisinde ikiye ayrılır; Mutlak butlan ve nispi butlan olmak üzere. Butlan, işlemin kurucu unsurlarında herhangi bir eksiklik olmamasına rağmen ” geçerli sayılmaması ” şeklinde de ifade edilebilir. Kısaca örnek vermek gerekirse; resmi nikahlı bir kimsenin yeniden resmi nikah kıyması butlan (mutlak butlan) sayılır.