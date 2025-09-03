Ege Denizi'nde Yunan ve Türk balıkçılar arasında gerilim! Silahlar patladı

Ege Denizi’nde Türk ve Yunan balıkçılar arasında ipler gerildi. Kavga sırasında havaya ateş açıldı, gergin anlar kameralara yansıdı.

Abone ol

Ege Denizi'nde Gökçeada'nın kuzeybatısında kalan Taşoz ile Semadirek arasındaki bölgede Türk ve Yunan balıkçılar arasında tansiyon yükseldi. Yunan medyasına göre son günlerde Türk balıkçı teknelerinin Yunan kara sularına girdiği iddiasıyla gerginlik artarken, salı akşamı yaşanan olayda havaya ateş açıldığı bildirildi.

Yunanistan’ın devlet kanalı ERT, olayın salı akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldiğini duyurdu. KavalaNews’in yayınladığı görüntülerde, çok sayıda Türk teknesiyle karşı karşıya gelen Yunan balıkçıların panik yaşadığı aktarıldı.

Kavala’daki bir balıkçı derneğinin başkanı Yannis Manios, “20’ye yakın Yunan teknesi protesto için bölgeye gitti. Türk balıkçılar hakaretler, tehditler savurdu, havaya ateş açtı” iddiasında bulundu.

Ege Denizi'nde Yunan ve Türk balıkçılar arasında gerilim!

Manios, son günlerde Türk balıkçıların Semadirek kıyılarına 4–6 mil kadar yaklaştığını öne sürerek, “Onları uzaklaştırmak için çevresinde dolaşıyorduk. Ancak üzerimize gelmeye başladılar. Birkaç dakika sonra Yunan tekneleri geri çekilmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı. Gerginliğin ardından Yunan teknelerinin Kavala’ya bağlı Keramoti limanına döndüğü belirtildi.