Maduro: "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine ilişkin, "Trump’ın ellerini kana bulamak istiyorlar." dedi.

Başkent Karakas'taki bir üniversitede öğrencilerle bir araya gelen Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik olası askeri müdahalesine değindi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesine seslenen Maduro, "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar, buradan Trump ailesine sesleniyorum, Trump'ın ellerini kanla lekelemek istiyorlar. Beyaz Saray’ı kim yönetiyor derseniz, (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yönetiyor, Miami mafyası yönetiyor." diye konuştu.

Maduro, ABD'nin asıl maksadının ne olduğunu bildiklerini dile getirerek, "Gerçekte neden geldiklerini biliyorsunuz. Venezuela’nın petrolünü bedavaya ele geçirmek, ülkenin başlıca gaz rezervlerini kontrol altına almak istiyorlar. Ama buradan, başkent Karakas'ın sokaklarından, okuduğum üniversiteden size (ABD) sesleniyorum: Venezuela'da barış, egemenlik, özgürlük ve bağımsızlık olacak." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın zenginliklerinin halka ait olduğunu vurgulayan Maduro, şunları kaydetti:

"Her defasında bir hikaye uyduruyorlar, asıl niyetlerini biliyoruz. O petrol rezervleri Maduro'ya ait değildir, aynı şekilde Gringolara (ABD) da ait değildir. O petrol çocukların, gençlerin ve tüm Venezuela halkınındır. Buradan ABD'li gençlere sesleniyorum. Ülkenin bütçesi savaşa, işgale, füze göndermeye ya da halka bomba yağdırmaya harcanmıyor."

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

​​​​​​​Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

