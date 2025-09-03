Jel tırnak yaptıranlar dikkat! AB tamamen yasakladı

Jel tırnak, son zamanlarda kadınların sıkça yaptırdıları ve binlerce lira para ödedikleri bir trend halinde geldi. Ancak sağlığı tehdit altına alan o bileşen ortaya çıktı. Avrupa Birliği (AB), tespit ettiği bileşenden sonra tamamen yasakladı.

Avrupa Birliği (AB), son zamaların favorisi olan jel tırnağın yapımında kullanılan trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) adlı kimyasalının sağlığı tehlikeye attığı ortaya çıkınca tamamen yasakladı.

Sağlığı tehdit eden TPO, ojelerin UV ışığı altında sertleşmesini sağlayan ana bileşenlerden biridir. Daha önce yalnızca profesyonel kullanımına izin verilen maddenin, artık hiçbir ortamda kullanılmaması yönünde talimat verildi.

İrlanda Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (HPRA), yasağın tüm dağıtıcılar ve salonlar için geçerli olduğunu açıkladı.

''Risklere karşı sert tedbir''

Avrupalı düzenleyiciler, hayvan deneylerinde güvenlik ve sağlık endişelerine işaret eden bulgulara atıfta bulunuyor. Ancak jel ojenin insan sağlığı için doğrudan bir tehdit oluşturup oluşturmadığı henüz kesinleştirilmedi. Yine de AB, olası risklere karşı daha sert tedbir almayı uygun görüyor.

Güzellik salonlarına ve tüketicilere çağrı

Uzmanlar, salon sahiplerine ürün içeriklerini gözden geçirmelerini, TPO içeren ojeleri kullanmayı bırakmalarını, uygun şekilde ortadan kaldırmalarını ve tedarikçi firmalardan bundan sonraki stokların TPO'suz olduğuna dair onay almalarını istiyor.

Bunların yanında salonların güvenilir tedarikçilerde çalışması öneriliyor. Tüketicilere de salonlarda kullanılan ürünleri sormaları öneriliyor.

Yasak 2026'da yürürlüğe girecek

ABD'de TPO kullanımına devam ediliyor. İngiltere'de ise yasağın 2026'da yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), tüketicilere ürün etiketlerini okumaları, ojeyi iyi havalandırılmış alanlarda uygulamaları ve talimatlara uygun kullanmaları yönünde ciddi uyarılarda bulunuyor.

Jel ojeler, uzun süre dayanıklılık sağlaması ve kolay kolay çatlamaması nedeniyle dünya genelinde büyük rağbet görüyor. Ancak göründüğü kadar masum değiller.