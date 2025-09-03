BIST 10.662
HABER /  DÜNYA

Ayakları şişip elleri morarmıştı! ABD Başkanı Trump'tan sağlığına ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, sağlığının kötü olduğuna ilişkin geçen hafta sosyal medyada dolaşan iddiaların "sahte" olduğunu belirtti. Trump "İki gün basın toplantısı düzenlemedim diye bir sorun olduğu düşünülüyor. (Eski ABD Başkanı Joe) Biden aylarca yapmazdı ancak kimse onunla ilgili bir sorun olduğunu düşünmedi." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Başkan Trump'a, geçen hafta sosyal medyada gündeme gelen sağlık durumu hakkındaki tartışmalar ve hayatta olmadığı söylentileri soruldu.

Sağlık durumuyla ilgili tartışmaları gördüğünü ancak hayatta olmadığı iddialarından haberdar olmadığını belirten Trump, "Bu haberler sahte. İşte bu yüzden medyanın güvenilirliği bu kadar az." yorumunu yaptı.

Dedikoduların çıktığı tarihi çok yoğun geçirdiğini söyleyen Trump, geçen hafta çok sayıda basın toplantısı düzenlediğini ve hepsinin çok başarılı olduğunu kaydetti.

Trump, "İki gün basın toplantısı düzenlemedim diye bir sorun olduğu düşünülüyor. (Eski ABD Başkanı Joe) Biden aylarca yapmazdı ancak kimse onunla ilgili bir sorun olduğunu düşünmedi." ifadelerini kullandı.

 Trump'ın sağlığı gündemdeydi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Trump'ın "venöz yetmezlik" olarak adlandırılan bir damar rahatsızlığı olduğunu duyurmuştu.

Trump'ın elinde görülen morlukları "aspirin kullanan birinin sık sık el sıkışmaktan kaynaklanan doku hasarı" şeklinde açıklayan Leavitt, Başkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Trump'ın, 26 Ağustos'taki kabine toplantısından sonra birkaç gün boyunca kameraların karşısına çıkmaması sosyal medyada sağlık durumu hakkında dedikodulara neden olmuştu. Söz konusu tartışmalar, Trump'ın hayatta olup olmadığına kadar gitmişti.

