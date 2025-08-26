BIST 11.493
DOLAR 41,03
EURO 47,69
ALTIN 4.455,48

ABD Başkanı Trump’ın elleri mosmor oldu! Herkes ne oldu diye merak etti, Beyaz Saray işin aslını açıkladı

|
ABD Başkanı Trump’ın elleri mosmor oldu! Herkes ne oldu diye merak etti, Beyaz Saray işin aslını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile yaptığı görüşmede elindeki morluk gündeme geldi. Trump’ın ellerindeki morluk ile ilgili çeşitli iddialar konuşulurken konuya ilişkin Beyaz Saray’dan bir açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Trump’ın elleri mosmor oldu! Herkes ne oldu diye merak etti, Beyaz Saray işin aslını açıkladı - Resim: 1

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile yaptığı görüşmede elindeki morluk dikkat çekti.

16
ABD Başkanı Trump’ın elleri mosmor oldu! Herkes ne oldu diye merak etti, Beyaz Saray işin aslını açıkladı - Resim: 2

Trump’ın elinde oluşan morluk, sosyal medyada ve basında tartışma yaratınca Beyaz Saray’dan resmi açıklama geldi. 

26
ABD Başkanı Trump’ın elleri mosmor oldu! Herkes ne oldu diye merak etti, Beyaz Saray işin aslını açıkladı - Resim: 3

Açıklamada, Trump’ın elindeki morluğun sık sık tokalaşmasından ve rutin kardiyovasküler önlem kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığı belirtildi.

36
ABD Başkanı Trump’ın elleri mosmor oldu! Herkes ne oldu diye merak etti, Beyaz Saray işin aslını açıkladı - Resim: 4

Doktoru açıkladı

Trump’ın kişisel doktoru Sean Barbabella ise, “Bu durum, sık el sıkışmalar ve kardiyovasküler koruma amaçlı aspirin tedavisi nedeniyle oluşan hafif yumuşak doku tahrişiyle uyumludur. Bu, aspirinin bilinen ve zararsız bir yan etkisidir” ifadelerini kullandı.

46