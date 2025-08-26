ABD Başkanı Trump’ın elleri mosmor oldu! Herkes ne oldu diye merak etti, Beyaz Saray işin aslını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile yaptığı görüşmede elindeki morluk gündeme geldi. Trump’ın ellerindeki morluk ile ilgili çeşitli iddialar konuşulurken konuya ilişkin Beyaz Saray’dan bir açıklama yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile yaptığı görüşmede elindeki morluk dikkat çekti.
Trump’ın elinde oluşan morluk, sosyal medyada ve basında tartışma yaratınca Beyaz Saray’dan resmi açıklama geldi.
Açıklamada, Trump’ın elindeki morluğun sık sık tokalaşmasından ve rutin kardiyovasküler önlem kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığı belirtildi.
Doktoru açıkladı
Trump’ın kişisel doktoru Sean Barbabella ise, “Bu durum, sık el sıkışmalar ve kardiyovasküler koruma amaçlı aspirin tedavisi nedeniyle oluşan hafif yumuşak doku tahrişiyle uyumludur. Bu, aspirinin bilinen ve zararsız bir yan etkisidir” ifadelerini kullandı.