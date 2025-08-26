ABD Başkanı Trump’ın elleri mosmor oldu! Herkes ne oldu diye merak etti, Beyaz Saray işin aslını açıkladı

Doktoru açıkladı

Trump’ın kişisel doktoru Sean Barbabella ise, “Bu durum, sık el sıkışmalar ve kardiyovasküler koruma amaçlı aspirin tedavisi nedeniyle oluşan hafif yumuşak doku tahrişiyle uyumludur. Bu, aspirinin bilinen ve zararsız bir yan etkisidir” ifadelerini kullandı.