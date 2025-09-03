ENAG enflasyon verilerini açıkladı

ENAG, ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Kuruma göre, aylık enflasyon yüzde 3,23 olarak ölçülürken, yıllık enflasyon oranı yüzde 65,49’a ulaştı.Abone ol
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağustos ayı enflasyonunu açıkladı.
Buna göre; Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 3,23 arttı.
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65,49 olarak gerçekleşti.
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 3,75 artmıştı.
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı Temmuz ayında yüzde 65,15 olarak gerçekleşmişti.