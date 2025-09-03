Sergen Yalçın gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti: ''Verin, ligin yıldızı yapayım!''

Sergen Yalçın, Beşiktaş'a transfer için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarını hızlandırırken, Fenerbahçe'nin o başarılı yuncusunu gündeme getirdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, yorumculuk yaparken de o isme övgüler yağdırmıştı.

Abone ol

Süper Lig devi Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Teknik adam Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder'i gündemine aldı.

Yalçın, yorumculuk döneminde Cengiz hakkında, "Ver Cengiz'i bana, sana ligin yıldızı yapayım. Çok uzun da sürmez, bir ayda" yorumunu yapmıştı.

Daha önce maddi nedenler ve siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyada gösterdiği büyük tepki sebebiyle son anda iptal olan transfer, bu kez Fenerbahçe'nin olumlu yanıt vermesi halinde tamamlanacak. Beşiktaşlı Sergen Yalçın'ın bu transfer için oldukça istekli olduğu öğrenildi.

Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde, "Ver Cengiz'i bana, sana ligin yıldızı yapayım. Çok uzun da sürmez, bir ayda" ifadelerini kullanmış ve başarılı oyuncunun gelecek vaadettiğini gözler önünde itiraf etmişti.