BIST 10.662
DOLAR 41,17
EURO 47,98
ALTIN 4.686,46
HABER /  SPOR

Sergen Yalçın gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti: ''Verin, ligin yıldızı yapayım!''

Sergen Yalçın gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti: ''Verin, ligin yıldızı yapayım!''

Sergen Yalçın, Beşiktaş'a transfer için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarını hızlandırırken, Fenerbahçe'nin o başarılı yuncusunu gündeme getirdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, yorumculuk yaparken de o isme övgüler yağdırmıştı.

Abone ol

Süper Lig devi Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Teknik adam Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder'i gündemine aldı. 

Sergen Yalçın gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti: ''Verin, ligin yıldızı yapayım!'' - Resim: 0

Yalçın, yorumculuk döneminde Cengiz hakkında, "Ver Cengiz'i bana, sana ligin yıldızı yapayım. Çok uzun da sürmez, bir ayda" yorumunu yapmıştı.

Daha önce maddi nedenler ve siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyada gösterdiği büyük tepki sebebiyle son anda iptal olan transfer, bu kez Fenerbahçe'nin olumlu yanıt vermesi halinde tamamlanacak. Beşiktaşlı Sergen Yalçın'ın bu transfer için oldukça istekli olduğu öğrenildi.

Sergen Yalçın gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti: ''Verin, ligin yıldızı yapayım!'' - Resim: 1

Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde, "Ver Cengiz'i bana, sana ligin yıldızı yapayım. Çok uzun da sürmez, bir ayda" ifadelerini kullanmış ve başarılı oyuncunun gelecek vaadettiğini gözler önünde itiraf etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu: "Gazze’de başlayan Gazze’de bitmeli"
Netanyahu: "Gazze’de başlayan Gazze’de bitmeli"
MEB'den çarpıcı araştırma! Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
MEB'den çarpıcı araştırma! Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
Beşiktaş ve Avcılar Belediyesi'ne operasyon! 7 şüpheli gözaltına alındı
Beşiktaş ve Avcılar Belediyesi'ne operasyon! 7 şüpheli gözaltına alındı
TÜİK Ağustos 2025 enflasyonunu açıkladı! Enflasyon beklenenden farklı çıktı
TÜİK Ağustos 2025 enflasyonunu açıkladı! Enflasyon beklenenden farklı çıktı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Eylül ayı kira zam oranı belli oldu
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Eylül ayı kira zam oranı belli oldu
Ayakları şişip elleri morarmıştı! ABD Başkanı Trump'tan sağlığına ilişkin açıklama
Ayakları şişip elleri morarmıştı! ABD Başkanı Trump'tan sağlığına ilişkin açıklama
ENAG enflasyon verilerini açıkladı
ENAG enflasyon verilerini açıkladı
Gürsel Tekin aslen nereli eşi Mehtap Özkan kimdir? İkinci karısı 26 yaş küçük
Gürsel Tekin aslen nereli eşi Mehtap Özkan kimdir? İkinci karısı 26 yaş küçük
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray taraftarına mesaj var
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray taraftarına mesaj var
Jel tırnak yaptıranlar dikkat! AB tamamen yasakladı
Jel tırnak yaptıranlar dikkat! AB tamamen yasakladı
Kayyum olarak atanan 4 CHP'li görevi kabul edecek mi? Barış Yarkadaş duyurdu
Kayyum olarak atanan 4 CHP'li görevi kabul edecek mi? Barış Yarkadaş duyurdu
Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek! Bakan Kurum paylaştı
Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek! Bakan Kurum paylaştı