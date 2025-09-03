BIST 10.662
Beşiktaş ve Avcılar Belediyesi'ne operasyon! 7 şüpheli gözaltına alındı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesine düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

İhaleler incelendi

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesinde düzenlenen ihaleler incelendi. Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

7 gözaltı

Beşiktaş Belediyesinde çalışan 5, Avcılar Belediyesinde çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

