TÜİK Ağustos 2025 enflasyonunu açıkladı! Enflasyon beklenenden farklı çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,95 oldu. Ekonomistlerin beklentisi ağustos ayında TÜFE'nin yüzde 1,79 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 32,63 seviyesinde hesaplanması yönündeydi. Ağustos 2025 enflasyonunda zirveyi zorlayan ise fiyatı en fazla artan aylık yüzde 36 artışla havayolu taşımacılığı oldu.

Abone ol

Enflasyon, ağustos ayında beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 2,04 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,95 olarak hesaplandı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise, yıllık yüzde 25,16 artarken; aylık yüzde 2,48 yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi ağustos ayında TÜFE'nin yüzde 1,79 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 32,63 seviyesinde hesaplanması yönündeydi. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.

TÜİK aylık 2,04%, yıllık 32,95%

İTO aylık 1,84%, yıllık 40,84%

Ankara aylık 2,64%, yıllık 40,68%

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 artış olarak gerçekleşti.

3 ana harcama grubunda en yüksek artış

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28 artış, ulaştırmada yüzde 24,86 artış ve konutta yüzde 53,27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,10 ve konutta yüzde 8,12 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 3,02 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02 artış, ulaştırmada yüzde 1,55 artış ve konutta yüzde 2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,72, ulaştırmada yüzde 0,24 ve konutta yüzde 0,46 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 32,71

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,07 artış olarak gerçekleşti.

ÜFE yıllık yüzde 25,16

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003=100) 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,62 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,16 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,28 artış gösterdi.