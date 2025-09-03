MEB'den çarpıcı araştırma! Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı

Ortaokul ve ortaöğretim öğrencileriyle yapılan araştırma ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Dijital ortamın şiddet algısını değiştirdiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre, fotoğraf beğenmemek ve mesaj grubundan çıkarılmak şiddet olarak görülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencileri üzerinde Şiddet Algısı Araştırması gerçekleştirildi. Ortaya çıkan sonuçlar ise bir hayli ilginç. Elde edilen verilerle şiddetin dijital medyada yön değiştirdiği belirlendi. Çocuklar artık osyal medyadaki fotoğraflarının kasten beğenilmemesini şiddet sayıyor. İşte detaylar...

Araştırma kapsamında elde edilen bazı bulgular şu şekilde:

Bir sosyal medya gönderisini kasten beğenmemek ortaokul öğrencilerinin yüzde 16.6'sı, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 15.9'u, sosyal medya gönderisindeki beğeniyi kasten geri çekmek ortaokul öğrencilerinin yüzde 17.5'i, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 17.3'ü tarafından şiddet olarak görüldü.

Dijital ortamda bir gruptan çıkarılmak ortaokul öğrencilerinin yüzde 88.5'i, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 92.3'ü, dijital ortamlarda bir gruba alınmamak ortaokul öğrencilerinin yüzde 19.9'u, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 21.8'i tarafından şiddet şeklinde adlandırıldı.

Özel bilgi/fotoğrafların internet ortamında paylaşılması ile ilgili tehdit edilmek ortaokul öğrencilerinin yüzde 88.5'ine, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 92.3'üne göre şiddet.

Dijital ortamlarda gruplara alınmadığınız oldu mu sorusuna kızların yüzde 49.3'ü, erkeklerin yüzde 42.5'i "Evet" yanıtı verdi. Bir arkadaşınızın sosyal medya gönderilerinizdeki beğenisini kasten geri çektiği oldu mu sorusunu kızların yüzde 38.1'i, erkeklerin yüzde 28.8'i "Evet" diye yanıtladı.

Bir arkadaşınızın sosyal medya gönderinizi kasten beğenmediği oldu mu sorusuna kızların yüzde 51.2'si, erkeklerin yüzde 35.4'ü "Evet" cevabını verdi. Sosyal medyada diğerleri gibi davranma konusunda kendinizi baskı altında hissettiğiniz oldu mu sorusunda kızların yüzde 36.1'i, erkeklerin yüzde 29.5'i "Evet" seçeneğini işaretledi.