Netanyahu, Gazze’deki işgal operasyonunun “belirleyici bir aşamaya” girdiğini öne sürerek, Hamas’a karşı mücadelede İran eksenini hedef aldıklarını savundu. Netanyahu, “Gazze’de başlayan Gazze’de bitmeli” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda İsrail askerlerine hitap ederek Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar ve Gazze kentinin işgali hakkında açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, “Hamas’ı kesin bir şekilde yenmek için çalışıyoruz, ancak bu süreçte İran eksenini kırarak birlikte harikalar başardık. Gazze’de başlayan Gazze’de bitmeli.” dedi.

Netanyahu, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda İsrail’in “belirleyici bir aşamaya” ulaştığını iddia etti. Başbakan, Gazze’nin yanı sıra bölgede İran destekli güçlere de müdahale ettiklerini savunarak, “varoluşsal tehditleri etkisiz hale getirdiklerini” ileri sürdü.

İsrail Başbakanı, saldırıların yalnızca Gazze ile sınırlı olmadığını, Lübnan’da Hizbullah’ı, Suriye’de Beşşar Esed rejimini ve İran’ı da hedef aldıklarını belirtti.

İsrail, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgali için resmi karar almıştı. 29 Ağustos’ta ise kent “tehlikeli çatışma bölgesi” ilan edildi. Bu kapsamda İsrail ordusu, şehrin dış mahallelerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in şiddetli saldırılarının yanı sıra insani yardım ablukasıyla da karşı karşıya. Birleşmiş Milletler raporlarına göre bölgede kıtlık tehlikesi artarken, yaklaşık 2,3 milyon sivil temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılıyor.

Netanyahu, uluslararası toplumdan ve İsrail kamuoyundan gelen tepkilere rağmen saldırıları sona erdirecek bir anlaşmaya yanaşmadı. Başbakan, operasyonun sonuna kadar sürdürüleceğini vurguladı.