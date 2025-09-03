Bağış paraları velileri yıldırdı bakanlık açıklama yaptı

Devlet okullarının kayıt için bağış istemesi velilerin tepkisini çekiyor. 300 bin liraya kadar bağış isteniyor, bakanlık açıklama yaptı.

Abone ol

Özel okullardaki yüksek zamlar nedeniyle birçok veli, çocuklarını devlet okullarına yönlendirdi ancak artan bu talep yeni bir sorunu da beraberinde getirdi.

Çocuklarını zorunlu kayıt okulları yerine kendisine daha uygun bir okula kaydettirmek isteyen veliler, akılalmaz bağış talepleriyle karşılaşıyor.

Okullar için istenen bağış, zorunlu olmasa da kayıt için şart koşuluyor ve istenen paralar ise dudak uçuklatıyor.

Gelir düzeyi düşük bölgelerde en düşük rakam 10-20 bin liradan başlıyor.

Ataşehir, Şişli ve Kadıköy'deki devlet okullarında ise bu ücretler 300 bin liraya kadar çıkıyor.

Bağış altında istenen ücretlere veliler isyan ediyor.

VELİ-DER Genel Başkanı Ömer Yılmaz, velileri uyardı.

Okulda boşluk varsa öğrencinin kaydının yapılması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Bu ücret talep edilemez. Mutlaka bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na, CİMER'e ya da bize bildirin. Bu paraların kesinlikle ödenmemesi gerekiyor." dedi.

MEB'den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri de konuya ilişkin açıklama yapıp velileri uyardı.

Yekililer açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur." ifadelerini vurgularken "Zorunlu bağış alınamaz." uyarısını yineledi.

"Bağış farklı bir şeydir." ifadelerini de kullanan Bakanlık yetkilileri, "Kardeş durumu, sağlık gerekçesi gibi kriterlerle okul değişimi yapılabiliyor. Devlet okullarına yönelişin arttığı doğru, ama ücretsiz eğitim her zaman devam edecek." dedi.