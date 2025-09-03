Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Meğer Kılıçdaroğlu 1.5 yıl...

CHP İstanbul İl Başkanlığı için verilen 'iptal ve atama' kararları sonrasında gözler 15 Eylül 2025 tarihine çevrildi. Ankara 42. Asliye Hukuk dairesinde CHP'Nin büyük kurultayı için açılan 'Mutlak butlan' davası görülecek. İstanbul il başkanlığı kararı sonrasında bu davadan da 'mutlak butlan' çıkacağı düşünülüyor. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına dönecek ve isterse 1.5 yıl kalabilecek.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından gözler 15 Eylül 2025 tarihinde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek olan büyük kurultay ile ilgili “Mutlak Butlan” davasına çevrildi. Bu davada Mutlak Butlan kararı çıkarsa, Genel Başkan Özgür Özel yönetimi görevden ayrılacak. Onların yerine bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yönetim ve PM göreve gelecek.

Kılıçdaroğlu 1.5 yıl kalabilir

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 'mutlak butlan' kararıyla partinin başına dönünce partiyi yeniden kurultaya götürecek. Bu süreç 90 günden başlayıp 1.5 yıla kadar uzayabiliyor. Yani Kılıçdaroğlu isterse süreci sonunu kadar kullanıp 1.5 yıl o koltukta oturabilir...

CHP’de 38. Olağan Kurultay’ın yanı sıra, Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultay’ın da iptali istenmişti. Davacılar, 38. Olağan Kurultay’da delege iradesinin sakatlandığını savunuyor. Parti yönetimi, ise mahkemenin mutlak butlan kararı verme yetkisi olmadığını ve davanın reddedilmesi gerektiğini savunuyor.