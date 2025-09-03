BIST 10.758
DOLAR 41,17
EURO 48,09
ALTIN 4.711,80
HABER /  SPOR

Sahaya 9 kişi çıktılar, 6 kişi kaldılar! Ziraat Türkiye Kupası maçı tatil edildi

Sahaya 9 kişi çıktılar, 6 kişi kaldılar! Ziraat Türkiye Kupası maçı tatil edildi

Edirnespor ile Somaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçı, sahaya 9 futbolcuyla çıkan Edirnespor'un 3 oyuncusunun sakatlık gerekçesiyle mücadeleye devam edememesi dolayısıyla 6. dakikada tatil edildi.

Abone ol

Mali sıkıntı yaşayan Edirnespor, Edirne Şehir Stadı'ndaki müsabakaya 9 futbolcuyla çıktı. Ev sahibi takımdan bir futbolcu, 3. dakikada sakatlık gerekçesiyle kenara geldi.

Somaspor'un 6. dakikada 1-0 öne geçtiği maçta Edirnespor'dan 2 futbolcu daha sakatlık gerekçesiyle kenara geldi. Hakem Hakan Ülker, sakatlanan 3 oyuncusunun devam etmemesi ve Edirnespor'un sahada 6 kişi kalmasından dolayı maçı tatil etti.

"Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

Edirnespor Futbol Şube Sorumlusu Cesur Pakarda, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek sezon kupaya katılabilmek ve para cezasına çarptırılmamak için bugün sahaya çıktıklarını söyledi.

Kulübün zor bir dönemden geçtiğini belirten Pakarda, "Elimizde 9 oyuncumuz olduğu için biz bu maça böyle çıkmak zorunda kaldık. Rakibimiz 2. Lig temsilcisi Somaspor ile kora kor mücadele etme şansımız yok. Bu süreç bugün bu şekilde atlatıldı." dedi.

Pakarda, kulübün transfer tahtası kapalı olduğu için anlaştıkları 20 oyuncuyu sahaya süremediklerini ifade etti.

Takımın toparlanması için çalıştıklarını aktaran Pakarda, "Transferimizi açmış ve tam kadro çıkmış olsak çok keyifli bir maç olacaktı. Transferi açamadığımız için maalesef bugünkü süreci yaşamış olduk. Maça gelip, 6. dakikada ayrılan taraftarlarımızdan olarak özür diliyoruz." diye konuştu.

Pakarda, transfer tahtasının açılması için yaklaşık 3 milyon liralık bir ödemeye ihtiyaç duyduklarını, verilecek desteklerle transferleri takıma katıp 3. Lig'in ilk haftasına tam kadro başlamak istediklerini dile getirdi.

Antrenör Ümit Tütüncü ise kulübün desteğe ihtiyacı olduğunu, transferlerin takıma katılmasıyla iyi noktalara geleceğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Uraloğlu'ndan Kop Tüneli açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Kop Tüneli açıklaması
CHP kararı o kadar tehlikeli ki... Şamil Tayyar'dan bomba mühürsüz oy hatırlatması
CHP kararı o kadar tehlikeli ki... Şamil Tayyar'dan bomba mühürsüz oy hatırlatması
CHP lideri Özel'den partisinin İstanbul İl Başkanlığında flaş mesaj: Özgür Çelik görevinin başındadır
CHP lideri Özel'den partisinin İstanbul İl Başkanlığında flaş mesaj: Özgür Çelik görevinin başındadır
Hatay'da denize giren 2 kardeşten 1'i boğuldu
Hatay'da denize giren 2 kardeşten 1'i boğuldu
Dehşet! İki çocuğunu karnından bıçakladı biri henüz 4 yaşında...
Dehşet! İki çocuğunu karnından bıçakladı biri henüz 4 yaşında...
Bakanlıktan dehşet verici açıklama! Dana sucukta sakatat, siyah çayda gıda boyası tespit edildi
Bakanlıktan dehşet verici açıklama! Dana sucukta sakatat, siyah çayda gıda boyası tespit edildi
Ev sahipleri aman dikkat, son 6 gün kaldı! Hükümet yeni düzenleme getirecek
Ev sahipleri aman dikkat, son 6 gün kaldı! Hükümet yeni düzenleme getirecek
Gonca Köksal Aras'ın akrabasının evine molotoflu saldırıda yeni gelişme
Gonca Köksal Aras'ın akrabasının evine molotoflu saldırıda yeni gelişme
Yüzde 50 zam talebi! Okul servis ücretleri cep yakacak
Yüzde 50 zam talebi! Okul servis ücretleri cep yakacak
BAE'den İsrail'e "Batı Şeria'yı ilhak kırmızı çizgimiz" uyarısı
BAE'den İsrail'e "Batı Şeria'yı ilhak kırmızı çizgimiz" uyarısı
Bakan Murat Kurum, Hikmet Çetin ile görüştü
Bakan Murat Kurum, Hikmet Çetin ile görüştü
Lacoste logosunu değiştirdi: 92 yıllık tarihinde bir ilk! İşte sebebi
Lacoste logosunu değiştirdi: 92 yıllık tarihinde bir ilk! İşte sebebi