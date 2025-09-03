BIST 10.662
DOLAR 41,17
EURO 48,02
ALTIN 4.695,85
HABER /  DÜNYA

BAE'den İsrail'e "Batı Şeria'yı ilhak kırmızı çizgimiz" uyarısı

BAE'den İsrail'e "Batı Şeria'yı ilhak kırmızı çizgimiz" uyarısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakının bölgesel entegrasyonu sona erdirecek "kırmızı çizgileri" olduğu uyarısında bulundu.

Abone ol

Times Of Israel gazetesine konuşan BAE Özel Temsilcisi Lana Nesibe, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'yı ilhak etme gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nesibe, Batı Şeria'nın ilhakına karşı olduklarını dile getirerek, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün "ileriye giden bir yol olarak kalması gerektiğini" söyledi.

Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakının BAE yönetimi için "kırmızı çizgi" olduğu uyarısında bulunan Nesibe, "(Batı Şeria'nın) İlhak, hükümetim için kırmızı çizgi. (Batı Şeria'nın ilhakı) Bu kalıcı bir barışın olamayacağı anlamına gelir. Bölgesel entegrasyon fikrinin önünü keser ve iki devletli çözümün ölüm çanı olur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını hayata geçirmesinin Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulunan Nesibe, "Bütün ıstıraplara rağmen İsrail'e uzanan bir el var. Ancak ilhak o eli geri çekecektir." değerlendirmesine yer verdi.

Fransa ve Belçika başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurması üzerine Tel Aviv yönetimi Batı Şeria'yı ilhak tehdidini masaya sürdü.

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktarmıştı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin şehirleri hariç tamamının İsrail'e ilhak edilmesi çağrısı yapmıştı.

Smotrich'in ilhak edilmesini istediği bölgeler, Batı Şeria'nın yüzölçümünün yüzde 82'sini oluşturuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Murat Kurum, Hikmet Çetin ile görüştü
Bakan Murat Kurum, Hikmet Çetin ile görüştü
Lacoste logosunu değiştirdi: 92 yıllık tarihinde bir ilk! İşte sebebi
Lacoste logosunu değiştirdi: 92 yıllık tarihinde bir ilk! İşte sebebi
Türkan Şoray yıllar sonra açıkladı! "Bende aldatıldım..."
Türkan Şoray yıllar sonra açıkladı! "Bende aldatıldım..."
CHP lideri Özel 'tanımıyoruz' demişti! Bakan Yılmaz Tunç'tan yanıt
CHP lideri Özel 'tanımıyoruz' demişti! Bakan Yılmaz Tunç'tan yanıt
Otogarda dehşet! Çevredekiler yakalayıp darp etti
Otogarda dehşet! Çevredekiler yakalayıp darp etti
Güzide Duran'dan olay görüntüler sonrası açıklama! "Boşanmak istiyorum boşanamıyorum"
Güzide Duran'dan olay görüntüler sonrası açıklama! "Boşanmak istiyorum boşanamıyorum"
CHP'nin İstanbul'daki yol haritası belli oldu! Hangi adımlar atılacak?
CHP'nin İstanbul'daki yol haritası belli oldu! Hangi adımlar atılacak?
Aziz Yıldırım kararını verdi! Aday olacak mı?
Aziz Yıldırım kararını verdi! Aday olacak mı?
81 ilde hepsi tek tek belirlendi, yeni dönem başlıyor! İlk kiralama tarihi de belli
81 ilde hepsi tek tek belirlendi, yeni dönem başlıyor! İlk kiralama tarihi de belli
Uymayanlara para ve hapis cezası var! Yapay zeka kanunu Meclis'te
Uymayanlara para ve hapis cezası var! Yapay zeka kanunu Meclis'te
Ünlü giyim markasında kriz çıktı! Çalışanlar kapının önüne koyuldu, ağır sözler bomba gibi patladı
Ünlü giyim markasında kriz çıktı! Çalışanlar kapının önüne koyuldu, ağır sözler bomba gibi patladı
CHP Genel Başkanı Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in üniversiteye kaydını yaptırdı
CHP Genel Başkanı Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in üniversiteye kaydını yaptırdı