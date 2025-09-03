BIST 10.662
HABER /  MAGAZİN

Türkan Şoray yıllar sonra açıkladı! "Bende aldatıldım..."

Türkan Şoray yıllar sonra açıkladı! "Bende aldatıldım..."

Usta oyuncu Türkan Şoray, hayatını konu alan kitapta şaşırtıcı itiraflarda bulundu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de Türk sinemasına damga vuran Şoray'ın aldatma itirafı herkesi şaşırttı.

'Sultan' lakabıyla Türk sinemasına damga vuran Türkan Şoray, tatil paylaşımlarıyla gündem oldu. 80 yaşındaki usta oyuncu bu kez özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.  Şoray, hayatını konu alan 'Türkan ve Hayat' isimli kitapta aldatılma itirafında bulundu.

Türkan Şoray yıllar sonra açıkladı! "Bende aldatıldım..." - Resim: 0

ŞORAY'DAN "ALDATILDIM" İTİRAFI

Güzelliğin önemi olmadığını belirten Şoray, aldatılma sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"Elbette aldatıldım. Güzel kadın olmak fark etmiyor. Erkekler bir süre sonra evdeki kadını görmemeye başlıyor. Erkeklerin yaradılışında bu var sanırım."

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kitapta yer alan bu detay sosyal medyada gündem oldu.

