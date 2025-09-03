BIST 10.679
DOLAR 41,17
EURO 47,97
ALTIN 4.682,00
HABER /  GÜNCEL

IBAN ile para yolluyorsanız suç ortağı olabilirsiniz! Uzmanlardan kritik uyarı

IBAN ile para yolluyorsanız suç ortağı olabilirsiniz! Uzmanlardan kritik uyarı

Para transferi için kullanılan yöntem olan İBAN ile para yollarken dolandırıcıların suç ortağı olabilirsiniz. Uzmanlar para transferi gerçekleştirenler için önemli uyarılarda bulundu ve güvenli para ulaşımı için yapılması gerekenleri açıkladı. İşte detaylar...

Abone ol

Uluslararası banka hesap numarası olan IBAN genellikle banka transferlerinde doğru ve hızlı işlem yapabilmek için kullanılıyor. Türkiye’de 26 haneden oluşan bu numara; ülke kodu, banka ve şube bilgileri ile hesap numarasını içeriyor. Ancak bu numara aynı zamanda sizi dolandırıcıların da hedefi haline getiriyor. Uzmanlar İBAN ile para transferi yapanları uyarıyor.

Ticaret Bakanlığı, banka hesaplarını maddi kazanç karşılığında başkalarına kullandıran vatandaşların dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlara karışabileceği uyarısında bulundu. Bakanlık, özellikle maddi kazanç karşılığında banka hesabını üçüncü kişilere kullandıranların ağır cezalarla karşılaşabileceği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Uzmanlara göre, gelişigüzel paylaşılan IBAN numaraları şu amaçlarla kullanılabiliyor:

Sahte dekont üretmek: Para gönderilmiş gibi görünen sahte belgeler hazırlanabiliyor.

Kara para aklama: Yasa dışı paralar, habersiz kişilerin hesapları üzerinden geçirilebiliyor.

Sahte kampanya ve ilanlar: Sosyal medyada IBAN numaraları bağış ya da alışveriş bahanesiyle kullanılabiliyor.

Uzmanlar, farkında olmadan verilen IBAN bilgisinin kişileri doğrudan yasa dışı işlemlere dahil edebileceğini vurguluyor. Hesaplara giren şüpheli bir transfer, sahibini kara para aklama ya da dolandırıcılık dosyalarının tarafı haline getirebilir. Bu da yalnızca maddi kayıpla kalmayıp uzun süren hukuki süreçlere yol açabiliyor.

Bankacılık uzmanları, vatandaşların hem mali kayıp hem de hukuki sorun yaşamaması için şu adımları öneriyor:

IBAN numarasını sadece güvendiğiniz kişilerle paylaşın.

Sosyal medyadan gelen para transferi taleplerine itibar etmeyin.

Para gönderdikten sonra dekontun geçerliliğini mutlaka kontrol edin.

Hesap hareketlerinizi düzenli takip edin, şüpheli durumda bankanızla iletişime geçin.

Kendi hesabınızı üçüncü kişilerin işlemleri için kullandırmayın, şüpheli paraları kabul etmeyin.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray bunu da yaptı! Barış Alper Yılmaz'a şok eden hareket
Galatasaray bunu da yaptı! Barış Alper Yılmaz'a şok eden hareket
CHP'de flaş gelişme! Hepsi İstanbul'a gelecek
CHP'de flaş gelişme! Hepsi İstanbul'a gelecek
Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya Altın Portakal'da ödül verilecek...
Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya Altın Portakal'da ödül verilecek...
Karabük ve Kastamonu'daki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı
Karabük ve Kastamonu'daki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı
TEKNOFEST İstanbul başlıyor, ziyaretçi kayıtları başladı
TEKNOFEST İstanbul başlıyor, ziyaretçi kayıtları başladı
İşte Ağustos ayının zam şampiyonu! Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu
İşte Ağustos ayının zam şampiyonu! Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu
Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Meğer Kılıçdaroğlu 1.5 yıl...
Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Meğer Kılıçdaroğlu 1.5 yıl...
Türkiye'den Afganistan'a 'deprem' yardımı! Dev uçak yola çıktı
Türkiye'den Afganistan'a 'deprem' yardımı! Dev uçak yola çıktı
İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti!
İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti!
Gürsel Tekin'in yeni açıklaması da olay! Göreve başladık cenaze koksun mu?
Gürsel Tekin'in yeni açıklaması da olay! Göreve başladık cenaze koksun mu?
İstanbul'da okul servislerinde "korsan taşımacılık" uyarısı
İstanbul'da okul servislerinde "korsan taşımacılık" uyarısı
Bağış paraları velileri yıldırdı bakanlık açıklama yaptı
Bağış paraları velileri yıldırdı bakanlık açıklama yaptı