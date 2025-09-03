Güzide Duran'dan olay görüntüler sonrası açıklama! "Boşanmak istiyorum boşanamıyorum"

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile dudak dudağa görüntülenen Güzide Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Boşanma sürecinin zorluklarından bahseden ünlü model, "Boşanmak istiyorum ama boşanamıyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Abone ol

Magazin gündemine bomba gibi düşen dudak dudağa görüntülerin ardından, ünlü model Güzide Duran sessizliğini bozdu. Devam eden boşanma davasına rağmen Fikret Orman'la samimi şekilde kameralara yakalanan Duran, "Boşanmak istiyorum ama boşanamıyorum. Zorla tutulmaya çalışılıyorum." diyerek yanıt verdi.

2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenen ve şu sıralar boşanma sürecinde olan ünlü model Güzide Duran, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi.

Geçtiğimiz aylarda, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile Arnavutköy'de samimi bir akşam yemeği yerken görüntülenen Duran, o zaman da çok konuşulmuştu. Eşi Adnan Aksoy ise sert bir çıkışla, "Bu hayat biçimi çocuklarına bile ihanettir, kimse kabul edemez" demişti.

Bu kez çift, çok daha çarpıcı karelerle gündeme geldi. Sabah gazetesinin haberine göre, Güzide Duran ve Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde gittikleri bir gece kulübünde dudak dudağa görüntülendi. İkilinin sarmaş dolaş halleri objektiflere böyle yansırken, Duran'ın devam eden boşanma davası sürecinde böyle bir şekilde görüntülenmesi dikkat çekti. İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile 16 yıllık evliliğini bitirme kararı alan Duran'ın, mahkeme süreci hâlen devam ediyor. Ancak görüntülerin ardından sessizliğini bozan ünlü model, sosyal medya hesabından takipçilerine içini döktü.

BOŞANMAK İSTİYORUM AMA BOŞANAMIYORUM"

İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile 16 yıllık evliliğini sonlandırmak isteyen Duran, görüntülerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamasında, yaşadığı evliliğin kendisi için bir yük hâline geldiğini belirten model, şu ifadeleri kullandı, "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı hâlde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum."

Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum."